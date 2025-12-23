綠領人才缺口逼近3萬、8年成長278% 年薪200萬高薪綠領出列！ 115年跨部會合推環境課程

2.%E5%BD%AD%E5%95%93%E6%98%8E%E9%83%A8%E9%95%B7%E5%87%BA%E5%B8%AD%E3%80%8C2025%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E7%B6%A0%E9%A0%98%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%B6%A8%E5%8B%A2%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%8D%E7%99%BC%E5%B8%83%E6%9C%83%E9%80%B2%E8%A1%8C%E7%B6%A0%E9%A0%98%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%88%E5%9C%96%EF%BC%9A%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%83%A8%EF%BC%89



記者黃楸玲／台北報導

環境部與104人力銀行1/23共同發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，揭露臺灣綠領人才市場從政策倡議走向企業「主動搶才」的最新動態。根據104人力銀行資料庫8年期統計，臺灣綠領徵才企業家數已由2018年的1,400多家成長至今年4,157家，8年成長182%；綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%；高薪綠領人才透過環境證照專業加持，跨產業實作、以及國際永續經驗，年薪200萬以上所在多有！環境部將從115年起，展開跨部會合作，陸續推出更符合產業實務需求的淨零培育課程。

彭?明部長：淨零綠領已是企業轉型與科技創新的「共同語言」

綠領已成為臺灣產業轉型、AI能力提升與淨零治理的重要核心職涯方向。環境部部長彭啟明表示，綠領人才已不再是傳統環境領域專屬，而是所有產業都需要的人才，更是臺灣接軌國際的共同語言；企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領，使得綠領人才缺口持續擴大；綠領不只是一份工作，更是企業創新、減碳、AI化與永續治理的核心能力。

綠色科技產業穩定成長，綠領人才成為2025下半年關鍵動能

在全球推動淨零轉型的浪潮下，綠色科技不再只是政策口號，而是逐步轉化為具體的產業與就業成長動能。從我國近年的統計數據來看，臺灣綠色科技產業已進入穩定擴張階段，而這樣的產業成長，正是2025年綠領人才需求升溫的根本原因。

回顧2020至2024年，臺灣綠色科技產業附加價值在4年間成長近55%，由3,309億元提升至5,123億元；就業人數成長超過40%，四年新增11萬個相關工作機會；出口規模亦成長近2成，顯示臺灣綠色科技產品與服務在國際市場具備競爭力。

進一步拆解臺灣2024年環境商品與服務部門（Environmental Goods and Services Sector, EGSS）統計資料之七大核心領域，可以看出產業分化發展的節奏與就業潛力。其中，減碳、污染防制與環境治理等「減緩與保護技術」相關就業表現最為亮眼，就業人數四年間成長超過150%，年均成長率達28.5%；再生能源系統同樣成為成長主力，就業年均成長率達17.4%；而循環經濟、能源效率、水資源管理等基礎型領域雖然成長相對穩健，年均仍維持8%至10%的成長幅度，構成整體綠色科技產業的重要底盤。

這些產業結構性擴張的成果，已於2025年開始全面反映在企業端的人才招募上。企業更重視跨域整合與永續證照，代表綠領工作正向專業化、管理化、策略化邁進。

六大產業綠領需求最旺：科技、製造與營建最缺人

根據環境部與104人力銀行共同發布的《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，綠領人才需求涵蓋12項淨零關鍵戰略的多元領域，前6大需求產業包括：