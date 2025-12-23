綠領人才認證就業搶手 環境部續推加值課程

環境部部長彭啓明說明綠領人才培訓與趨勢。

環境部今天(23日)與104人力銀行共同發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》，綠領人才缺口逼近3萬個，成為產業熱門職缺，而環境部今年3月與32所大學攜手推動的環境部「淨零綠領人才培育課程」，也獲得就業市場歡迎，只要擁有合格證明，企業面試邀約暴增5.4倍，環境部也將持續擴大培育，並開設加值課程，補足人才市場缺口。

環境部每半年公布綠領人才就業趨勢，根據統計，2025年底綠領人才職缺需求逼近3萬人，以科技業、一般製造、建築營造、知識服務、醫療保健與批發零售等6大產業需求最多，而職務類別則以綠領AI方面的軟體工程人才、工程研發等職缺最多，而相關人才的起薪，大多有4萬元。

分析就業趨勢也發現，環境部推出的「淨零綠領人才培育課程」，成為求職亮點，根據人力銀行統計，獲得「淨零綠領人才培育課程」合格證明者，企業面試邀約增加5.4倍，而原本沒獲得面試機會的求職者，因為擁有合格證明，成功破蛋獲得面試邀約者增加43%，顯示環境部與大學推出的課程獲得肯定。

環境部統計，今年有2400位參加綠領人才培訓，近1900人取得合格證明，環境部國家環境研究院院長劉宗勇指出，未來每年將培訓3500人，但由於培訓速度趕不上需求，因此已經與大學討論，鼓勵大學開設培訓相關課程提供學分，或學生參加綠領人才培訓課程，兩者學分可以互抵，增加培訓速度，也擴大開課量能。

環境部部長彭啓明表示，環境部推出課程，有效杜絕過去不肖業者收取高額學費授課的情況，但是最近又有打著收費參加聯合國氣候變遷大會，或開設「碳邊境調整機制」(CBAM)課程等，但都逐漸消失，彭啓明部長說，環境部將與大學合作開設CBAM課程，幫助企業了解「碳邊境調整機制」。

另外，為了繼續幫人才加值，環境部也將推出加值課程，包括農業部的「自然碳匯」、環境部的「資源循環」、「淨零綠生活」，國立成功大學的「碳捕捉、利用及封存」等課程。