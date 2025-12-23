綠領人才需求8年成長2.78倍 部分職缺年薪破200萬
台灣近幾年來積極推動綠能，在2020到2024年，綠色科技產業像是循環經濟、能源效率、再生能源等領域，附加價值成長近55%，提升到5123億元，就業人數成長超過40%，新增11萬相關工作機會。
環境部長彭啓明指出，「佔了台灣的GDP大概2%左右，出口大概將近2000億左右，就業人口大概是38萬人。」
上午環境部與人力銀行共同發布下半年綠領人才就業趨勢報告，指出目前需要徵才的企業家數已經成長到今年的4157家，比2018年成長182%，然而綠領人口缺口預估還是逼近3萬人。
環境部國家環境研究院環境認證中心主任周國鼎表示，「能源光電業務協理月薪大概是6萬到8萬，充電樁還有電動汽車的工業設備等等這些，年薪大概70萬到120萬之間。」
環境部更指出，機械工程系畢業應徵廠務水資源的工程師外派當主管，32歲時年薪超過210萬，而電機工程系畢業投入電力能源及儲能系統業，46歲時年薪達240萬元。目前則以電子資訊、半導體業，在減碳與處理廢棄物上的需求最強。
彭啓明說明，「我們國內的華碩、宏碁，他們永續部門大概都是30、40個人到60、70人的一個標配。」
企業招募綠領人才，特別需要相關證照，其中環境部核發的合格證明行情看俏，已擠進十大熱門證照。針對過去不少坊間補習班開設綠能證照課程，出現詐騙與名不符實的問題，部長彭啓明表示，在與大學合作開班之後，這樣的問題有告一段落的趨勢。
