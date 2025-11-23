綠高層吃海產挺高市早苗 栗正傑示警：只對大局有害處

日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸軍演、經濟管制等措施強烈制裁，賴清德總統與外交部長林佳龍都吃日式料理表達挺日。對此，退役少將栗正傑認為，台灣政府對於此事的反應相當無知，認為高層在此時吃日本海產的行為毫無意義，對大局只有害處，並沒有幫助；這個時候，台灣自己應該低調。

前陸軍退役少將栗正傑。（中天新聞）

栗正傑22日在中天《前進戰略高地》表示，台灣政府現在對這件事情的反應，真是極其無知。只看到我們高層在那邊吃日本海產，你這動作有什麼意義，質疑這是小丑行為，你吃了海產，對大局只有害，並沒有幫助。日本也不會把你看在眼底，台灣能夠吃多少海產，反而對台灣漁民是何其的傷害。

栗正傑指出，這個時候，我們自己應該低調，這個時候幹嘛把頭伸出去。如果因此激怒大陸，這個時候大陸可能乾脆隔山打虎，直接對我們台灣發動一場灰色地區作戰，或是再實施一次圍島軍演，如此一來，我們是不是自己找糗。所以對中日大局沒有一點好處，反而是激怒大陸。

栗正傑說，台灣跟中國大陸畢竟同屬中華民族，當年中日之間卻有很深的恩怨情仇，從甲午戰爭開始，日本侵略中國，中國的軍民喪生數千萬人，才爭取到抗戰勝利；當年以德報怨，沒去佔領日本的領土；如今日本居然干涉到中國大陸內政，台灣若跟日本站在一起，反而刺激中國大陸，這是非常不討好的事情。

栗正傑呼籲民進黨政府應該深思熟慮，要有長遠的眼光，不要在那邊上竄下跳，只是為了表示說你支持日本政府而做出草率的行為，這對台灣老百姓一點好處都沒有。

