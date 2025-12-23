綠高層關說蔡宗珍？黃國昌赴北檢告發：府院負政治責任、請辭下台

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

憲法法庭日前判決憲法訴訟法修法違憲，包括蔡宗珍等3位大法官未出席評議，並指憲法法庭組成不合法，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（23日）召開記者會，針對《上報》報導，府院曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，他質疑已涉犯不法關說罪，將赴北檢告發，並痛斥，「我民進黨的府院高層可以找人去關說大法官，哪個民主憲政國家會幹這麼可恥的事情出來？」總統府、行政院應說明清楚，負起政治責任、請辭下台。

民眾黨團上午召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黃國昌、黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

黃國昌指出，自上週五中華民國憲法法庭透過不合法組織，5位綠色司法獨夫做了所謂的無效判決，社會上的憤怒，相信大家都已清楚感受到了，當時民眾黨也第一時間召開記者會回應，清楚說這5人不僅僅是不遵守修正後憲訴法規定，連修正前的規定也不遵守。

黃國昌表示，其中一個蔡彩貞還有點基本廉恥，自己在意見書中承認，5人的確是連修正前所要求的3分之2門檻都沒達到，自己都自己知道5個人人不夠，但還是執意做了判決，導致出的後果是「賴清德就更不會願意再補提大法官」。

黃國昌砲轟，這5人不僅沒基本道德勇氣告訴賴清德說「總統，你違法了」，依憲訴法規定，大法官缺額時，賴清德2個月內要補提名，5人選擇硬幹後，賴清德更沒任何動機跟誘因要補提名，為什麼要補提名？這5人聽話得不得了，他們就敢硬幹，賴清德何必補提名？這5個聽話的鷹犬繼續幹下去就好。

黃國昌質疑，憲訴法修正去年底三讀通過後，今年1月覆議案被駁回，立院就維持原決議了，賴清德自己也公告，在2個月內補提一波大法官，這5位綠色司法獨夫為什麼整整拖了一年，才突然跳出來說憲訴法違憲？這幾個月是躺在司法院領乾薪嗎？不！原來他們在關說司法。

黃國昌指出，蔡宗珍他們3人拒絕參與違法裁判行為，拒絕參與組織不合法的憲法法庭毀憲亂政的作為，結果這幾天這些綠媒加側翼寫手鋪天蓋地在攻擊抹黑他們，攻擊抹黑到得意忘形了，結果把真相寫出來。他並引述《上報》報導指出，「據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通」。

「總統府、行政院，誰下令找了誰去跟蔡宗珍溝通？」黃國昌說，已經得意忘形到 大剌剌關說司法，都可毫不避諱地寫出來，總統府、行政院說清楚講明白，臭不可聞、關說司法的行為，誰找誰去跟蔡宗珍溝通？黨政高層是誰？總統府誰下的令？行政院誰下的令？今天看到媒體說，總統府說不回應，「這種事情是你可以不回應的喔？現在你是在行使緘默權嗎？」

黃國昌砲轟，他從過去到現在，最痛恨的就是關說司法行為，有權有勢的人把手伸入司法裡去，指揮檢調已經讓人受不了，關說法官更是可惡，現在連大法官，政治黑手都赤裸裸大剌剌說，找人去跟她溝通？「這不是關說，什麼是關說啊？」

黃國昌提醒，當初前法務部長邱太三跑去關說桃園地檢署檢察長時，幫一個富商逃漏稅案件，這是他第一次當立委，醜聞爆發後，邱太三請辭下台，民進黨這些有權有勢的人可以關說司法，你現在是把在法院裡辛苦打官司的小老百姓當笨蛋、白痴、賤民嗎？

「我民進黨的府院高層可以找人去關說大法官，哪個民主憲政國家會幹這麼可恥的事情出來？」黃國昌強調，在政治責任追究上，誰去關說司法？總統府、行政院說清楚講明白，負起政治責任、請辭下台。

黃國昌指出，當初邱太三可請辭下台了事，是因那時還沒不法關說罪，為何民進黨一直跳票不肯修不法關說，因民進黨一天到晚關說司法，2023年716有幾萬個公民頂著大太陽，要求制定不法關說罪，今年在野黨聯手幫民進黨實現承諾，三讀通過、賴清德也公布了，關說司法是刑事犯罪行為，請北檢立即偵辦調查。

黃國昌說，他也知道，現在地檢署看到綠色大官，自己就先跪下來，只差沒有趴下去舔而已，就等著看綠色司法、北檢雙標，看要到雙標到什麼程度，他也公開呼籲蔡宗珍大法官，對於維護司法權獨立，是富有法律上的義務跟責任，請蔡宗珍公開說明「誰去跟妳關說？」等等記者會結束後，他會親自到北檢遞交告發狀。

