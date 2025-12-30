綠高市初選新民調！賴瑞隆49.5%領先 邱議瑩48.3%緊追

民進黨立委賴瑞隆和邱議瑩有意爭取高雄市長初選。（圖／東森新聞）





民進黨立委賴瑞隆有意爭取高雄市長初選，結果被爆出他的小孩疑似涉霸凌，雙方和解後，共同發表聲明定調該事件為衝突事件非霸凌，這讓女童家長出現「被出賣、被設計」的說法。不過這起紛擾似乎沒影響到賴瑞隆，根據最新民調顯示，他不管在對比或是互比民調中都是領先。

記者vs.立委（民）賴瑞隆：「這部分我們就尊重雙方父母的共同聲明。」

除了尊重還是尊重，角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，兒子疑似涉霸凌女學生，雖然雙方家長達成共識和解，發表聲明。但當外界以為事件翻篇，沒想到女童家長不認同賴瑞隆將事件解讀為非霸凌，表示和解不是在為政治操作背書，還出現「被出賣」、「被設計」的說法。

記者vs.立委（民）賴瑞隆：「尊重雙方父母的共同聲明，謝謝各位，謝謝，就尊重雙方父母的共同聲明。」

不過賴瑞隆沒受到兒子校園衝突事件影響，根據《新頭殼》最新民調顯示，綠營4位選戰，對上藍營柯志恩都贏。但依照差距，排名為賴瑞隆49.5%、邱議瑩48.3%，許智傑47.1%、林岱樺43.2%。以黨內互比的支持度來看，賴瑞隆25.9%、林岱樺20.3%，邱議瑩18.6%和許智傑12.5%，不管在對比還是互比，民調皆是賴瑞隆勝出。

立委（民）賴瑞隆：「民調數字我們都會納入參考，我們一樣會用十年市府，十年國會的經驗，來爭取高雄市民的支持。」

立委（民）邱議瑩：「民調都是列為參考，我會持續不斷的努力，希望能夠在1月12日開始的正式比賽裡面，能夠拔得頭籌。」

立委（民）許智傑：「現在已經進入黃金交叉，三人並列第一，智傑爆發力最強，後來居上，上升速度最快，我有信心贏得最後勝利。」

民進黨高雄市長提名作業，預定在1月12日至17日進行民調，綠營選將四搶一，頻端政見、掃街拜票拚戰，初選戰況很火熱。

