綠高市長初選下周民調 陳其邁喊話不能輸：選後一定要團結

立委邱議瑩在社群平台發文「接棒拚！高雄贏！」，並與陳其邁完成象徵市政延續的「交棒」互動。（邱議瑩辦公室提供）

立委邱議瑩在社群平台發文「接棒拚！高雄贏！」，並與陳其邁完成象徵市政延續的「交棒」互動。（邱議瑩辦公室提供）

立委賴瑞隆也發文分享，表示「和陳其邁市長一起歡樂高雄富邦馬！」。（賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長初選進入倒數，下周即將展開民調，「4搶1」競逐競爭激烈。高雄市長陳其邁今（10）日受訪表示，初選民調剩下2天時間將進行，至今所有參選人都展現君子之爭與良好風度，希望大家都能以平常心面對，最後交由市民來做決定；但他也強調，初選後一定要團結，「高雄我們一定不能輸」。

陳其邁指出，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵時期，城市發展從來不是順風順水，而是在許多困難中前進，尤其面對產業轉型，更是一場必須克服逆境的過程。他直言，高雄的城市轉型是一場「沒有退路的競爭」，如果沒有持續往前，就一定會落後。

廣告 廣告

他表示，高雄市長必須具備相當大的魄力，能在各項關鍵轉型時刻帶領城市前進，這也是市民共同的期待；市長一職並不好做，不只需要很強的抗壓力，更重要的是要一路堅持民主理念，以及民進黨對人權與改革的核心價值。

陳其邁也呼籲，期待4位候選人都能盡力而為、維持好的風度，彼此給予祝福，但在初選結束後一定要團結一致，贏得大選，「這是我對4位候選人的期待」。

高市議員林智鴻也認為，選後必須快速團結整合，盡速籌建決賽競選團隊。勝出的參選人與邁市府盡快做政策接軌，哪裡做不夠的，盡速提出政策主張。而在決賽勝利才是真正的勝利，勝利的目的不是個人勝利，而是要帶著高雄在世界變局中，方方面面都勝利。

陳其邁今日出席「2026高雄富邦馬拉松—恐龍競速爭霸賽」，指出高雄富邦馬拉松已邁入第16年，今年新增北高雄路線，沿途可欣賞海景、人情味與在地美食，並加入恐龍、吉祥物等趣味競賽，希望吸引更多市民與跑者參與，也藉由賽事提升運動風氣並帶動觀光。

活動現場氣氛熱烈，陳其邁親自為選手加油；邱議瑩在社群平台發文「接棒拚！高雄贏！」，並與陳其邁完成象徵市政延續的「交棒」互動；賴瑞隆也發文分享，表示「和陳其邁市長一起歡樂高雄富邦馬！」。

【看原文連結】