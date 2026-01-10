綠高市長初選倒數！陳其邁穿恐龍裝「交棒」邱議瑩

高雄市長陳其邁一身恐龍裝扮，參加馬拉松趣味競賽。（圖／東森新聞）





民進黨高雄、台南市長初選，下個禮拜就要進行電話民調，在這黃金周末，各參選人都積極衝刺。一早高雄馬拉松，市長陳其邁和立委邱議瑩，更在趣味橋段中完成「交棒」，而一旁的賴瑞隆也很努力揮手，卻沒能接到棒。

參加馬拉松趣味競賽，高雄市長陳其邁一身恐龍裝扮，手上拿的接力棒還是放大版，要傳給誰，陳其邁目標明確，直直往邱議瑩衝過去，似乎沒看見旁邊的賴瑞隆，手也揮得很努力。如今民進黨高雄市長提名進入倒數之際，邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺，搶著和陳其邁合體，至於另外一位也很拚命。

立委許智傑vs.民眾：「（我早就支持你了），感謝。」

高雄市長陳其邁：「四位候選人盡力維持好的風度，高雄我們一定不能輸，一定要在我們初選之後，大家能夠團結一致。」

不管誰出線當然要團結，但不只高雄初選競爭激烈，同樣在下周12-17號，要進行電話民調的「台南妃憲」，只差沒對彼此揮劍。

立委陳亭妃：「當選，當選，當選，我們台南還沒出現過女性的市長，我們是不是一起讓一個堅持、堅強、勇敢的女性陳亭妃，可以成為我們台南第一個女市長。」

民進黨南二都內戰，初選進入最後階段，黃金週末各自把握，就看誰能笑著迎接結果。

