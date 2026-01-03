綠高市長初選政見會 林岱樺：我已經是死過一次的人 禁得起千錘百鍊

綠高市初選政見會 林岱樺：我已經是死過一次的人 被糟蹋一年 哪位候選人曾歷經嚴苛考驗？民進黨提供

民進黨高雄市長初選今舉行提名政見發，立委林岱樺岱樺申論時強調，這一年來遭受了許多的打壓與考驗，「我已經是死過一次的人，如同劫後餘生」，站在這裡侃侃而談高雄市政，是因為她禁得起千錘百鍊。更重要的是，她將無止境的搜索約談、抹黑攻擊、封口令、恐嚇令，都當成淬鍊的養分。糟蹋她一年，證明她沒有任何一毛錢流入私人的口袋，有哪一位候選人曾經歷經如此嚴苛的考驗呢？

林岱樺申論內容大綱：

一年前，鳳山姐妹會的張太太拉著我的手，語氣充滿不安。她說，她母親七十幾歲了，有高血壓，她每天上班最怕的就是：媽媽有沒有按時吃藥？有沒有量血壓？最怕老人家一個人在家跌倒了，沒人知道。

岱樺聽了很有同感，立刻邀請社福醫療的專家，仔細研究後，提出了「65歲以上老人免費健康手錶」的政策。

高雄市有九家市立醫院，市立醫院就是高雄市民健康的靠山。岱樺當市長，65歲以上的長輩，每人贈送一個智慧健康手錶，不是要讓你看時間喔，是要幫你顧健康。

帶一個健康手錶，24小時將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，透過AI大數據的最新科技，如果長輩的心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒的狀況，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。

這幾年來，岡山螺絲產業受到嚴重的衝擊，工廠老闆接不到訂單、工人陸續失業，大家都會喊產業升級，但是都提不出具體的方法。

美國總統川普上台之後，要求歐盟和印太國家要提高國防經費，共同維護自由世界的和平，依據外交事務雜誌的估計，大約增加一兆美元的國防工業產值。從這裡，岱樺在這裡看到了高雄的機會。

抗中保台不是口號，必須落實在產業結構。岱樺提出的三大護國產業，就是以高雄特殊戰略地位，以科技產業優勢、海洋產業環境，積極發展軍工產業，讓高雄保衛大台灣，成為台灣新的護國神山。

初步估計，三大護國產業可以為高雄帶來一千億的產值，原本螺絲是秤斤秤籮在賣，經過無人機無人艇認證的螺絲，是一顆一顆在賣，價值翻了好幾百倍。

岱樺提出三大護國產業五個月之後，賴清德總統宣布投資國防軍工產業成為台灣下一個護國神山；美國總統川普也強調台美必須加強合作無人機等軍工產業，日本首相高市早苗提出加倍投資軍工產業的計畫。

岱樺看到了，全世界也看到了，賴清德總統、川普和高市早苗的宣示，等於是替岱樺的三大護國產業背書掛保證。工廠有訂單、勞工有工作、市民賺大錢。

高雄港灣即將變身。岱樺主張「一纜二塔三黃金」，創造千億觀光產值，帶來10萬個工作機會。

跨港纜車，從棧二庫出發，搭纜車飛越港灣到旗津，從空中俯瞰高雄港的美景。除了兩座壯觀的纜車主塔，還要在旗津加碼蓋三座觀海塔，再加上海上長堤和獨特的纜車博物館，讓遊客玩到不想回家。

這不只是看風景，更要推動旗津的「過夜經濟」，讓觀光客留下來住宿、吃飯，帶動服務業與餐飲業大升級。

巴黎有艾菲爾鐵塔，未來高雄也要有自己的「雙塔地標」。吸引百萬國際旅客，就能帶動千億產值，讓高雄成為全球獨一無二的港灣觀光城市。做一個好市長，要有國際視野的格局、苦民所苦的溫暖，以及千錘百鍊的堅韌毅力。

這次高雄市長的選舉，不是比靠山也不是比大咖，更不是比誰是誰的細漢仔。這次的高雄市長選舉，是一場公民運動，是一場市民作主的運動，市民最大咖，市民才是天王。請您支持大改革的市民運動，支持林岱樺讓高雄愈來愈好，謝謝。

