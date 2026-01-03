綠高市長初選政見會 賴瑞隆學高市早苗這句話 林岱樺喊財源把餅做大

綠高市長初選政見會 賴瑞隆學高市早苗這句話 林岱樺喊財劃法不要跟其他縣市搶餅乾屑。民進黨提供

民進黨高雄市長初選今舉行提名政見會，被媒體人問到，如何從立法院民代到首長，政治性格的轉變；賴瑞隆以自身經歷，強調善於溝通，並引用日相高市早苗的話表示，「一上工即能「工作工作工作」。立委林岱樺則表示，指出在中央分配財源的議題上，高雄要把餅做大、對外賺錢，不要跟其他縣市搶餅乾屑。

對於被問到中央總預算與財劃法對地方補助的影響，以及地方首長如何透過政治性格，未來帶領議會與城市。林岱樺指出，財劃法的兩大關鍵是人口與營業額，所以要推動高雄傳產進入三大護國產業，包括半導體設備國產化、國產軍工無人載具、天然氣國籍船海運等產業，創造就業帶動人口移入。

在政治性格上，林岱樺以「宜居樂業」當作首長指標，並以「高高平」區域均衡發展作為方向，提出未來若擔任高雄市長，將不分黨派、不分意識型態推動市政，從提問人尚毅夫認為立委都是對抗性性格，轉變為包容型的性格，林岱樺當市長將全力爭取跨黨派的支持。

賴瑞隆則指出，他的政治性格源自政務官、立委的歷練；擔任政務官期間，也經歷朝小野大的時期，但仍協助陳菊市長獲得五星首長，之後擔任立委，更為高雄爭取6000億建設經費。

他說，自己也創下紀錄連續擔任兩屆黨中評會主委，非常擅長溝通協調。

賴瑞隆強調，其從政風格一直以來以人民、城市、國家的利益為重。同時，正派、理性、穩健的個性一定能守護好高雄。

賴瑞隆喊話，懇請市民朋友讓他回到市政府建設高雄、守護高雄，讓高雄持續發展，一上工即能「工作工作工作」，無縫接軌讓高雄更進步。

至於被提問人問到，「若成為高雄市長，如何應對各種國內外危機、增加城市韌性？」賴瑞隆表示，隨著近幾年境外力量進入，凸顯台灣的安全問題。其中，高雄作為南部重要城市，有很多基礎建設、石化管線等。未來的高雄市長要全力與中央共同合作加強韌性。

賴瑞隆也以產業、交通、軟體三大面向說明。首先，他表示，過去作為工業城市，高雄在民進黨執政支持下，歷經重大轉型；他一路爭取交通建設，未來也將持續加強推動，例如機場新航廈、港口升級、國道七號、國一高架、台88拓寬，強化交通路網韌性。

第二，賴瑞隆表示他也提出「產業六支箭」政見，持續讓基礎傳統產業強化，建立韌性；同步加強半導體產業、AI產業、藍色經濟、觀光升級，透過產業轉型讓高雄的產業比重更安全。

賴瑞隆也以「小橘書」為例」，持續推動加強維安的部署、公共空間熱點升級，以及加強民眾危機應變能力，提升市民的整備能力；「當危機來臨時，幫助自己、協助城市更安全」是其目標，而他擁有豐富市政經驗，一定能讓城市更好。

對於被問到首長如何保護市民安全，並預防第五縱隊對高雄關鍵基礎設施及公共場域的破壞。林岱樺提出兩項制度性的大改革，首先是市政強化民防，強化日常訓練與宣導小橘書上的知識，並且要求市府各局處加速闢謠，最重要的是推動護國產業，平時出口無人機，天災或戰爭時可強化市政防災與救災。

林岱樺也以北捷隨機攻擊案為例，將導入智慧AI監控，強化對於去識別化的異常行為監控。並且強化第一線維安人員的裝置，以及修補社會安全網，加強對個案心理輔導，從根源阻斷極端行為。

