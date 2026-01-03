綠高市長初選政見會 賴瑞隆：與3位候選人是戰友 真正對手是柯志恩。民進黨提供

民進黨高雄市長初選今舉行提名政見發，立委賴瑞隆說，大家可能不知道，他人生第一份政治工作，是擔任蘇貞昌院長的助理，「我已經接受最嚴苛的檢驗」。在座3位候選人都是黨內非常優秀的人才，是戰友，真正的對手，是惡修財劃法的柯志恩。

賴瑞隆申論大綱：

大家可能不知道，我人生第一份政治工作，是擔任蘇貞昌院長的助理，我已經接受最嚴苛的檢驗。隨後在勞委會追隨溫暖的陳菊院長，深入勞工業務；進入高雄市政府，歷經建設局、觀光局、新聞局長和海洋局長，十年政務官經歷。高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中，也有政績讓市民檢驗我。

廣告 廣告

謝長廷市長曾說「痛苦會過去，美麗會留下。」陳菊市長不斷提醒我們「高雄不是天生麗質，是靠後天打拚。」陳其邁市長更表達「高雄是他一生懸命的地方。」

謝長廷改變高雄形象，陳菊翻轉高雄命運，陳其邁打造高雄光榮，三位市長讓後人特別感念的是不只是市政的專注嫻熟，更為高雄未來20年鋪路，他們的遠見和承擔，造就高雄的發展和格局。

陳其邁市長當年推倒圍牆、打開港灣，大家知道嗎？誰是第一個往水裡丟東西的人，是我，賴瑞隆，我在2013年邀請第一個巨型IP黃色小鴨在台灣的港灣，這就是現在的亞灣模式；陳菊院長2009年舉辦史上最成功的世界運動會，後續由我賴瑞隆，邀請五月天來到高雄舉辦第一場五萬人演唱會，洗刷蚊子館的疑慮，這是後來的演唱會經濟。我很榮幸有機會，在我40歲的時候實現承擔與遠見。

當時未必人人看好，但我們用實力挑戰質疑。回頭看，這些經驗也證明，高雄不再只是工業之城、製造之都，這就是我的遠見、承擔。隨後我再以十年立委的角色，連續19個會期獲公督盟優秀立委的肯定，為高雄爭取超過6千億經費。

這次初選，我更提出12場政見願景，涵蓋產業、交通、觀光、文化、社會福利、農漁與區域均衡。更重要的是，我是唯一提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人：以58公頃205兵工廠用地導入TOD，配合規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，讓大高雄交通更加便捷，打造大高雄的均衡發展。

除了12場願景，我有「三個第一」：第一，我率先提出攸關高雄未來發展的大亞灣計畫；第二，我率先提出制定差別電價，讓承受外部成本的城市獲得公平合理的對待；第三，我率先揭露柯志恩提出財劃法惡修，讓高雄損失200億，也因此守住高雄更加重要。

社會福利方面，我主張成立育兒基金，將生育津貼加碼至5萬，並贈送孕哺枕。疼惜長輩，我們要將敬老卡提升至15,000點，擴大使用範圍，讓長輩終身學習、在地安老。

柯志恩提出「台北首都加三趴」版本，我立即批判，並要求對高雄、中南部不利的分配立刻修正。

高雄正處於關鍵時刻，承接陳其邁市長後任的責任重大。我，菜市場的小胖子、鉛球選手。賴瑞隆不只是準備好，我已經參與高雄光榮的執政經驗。未來請讓我接起下一棒，和大家一起讓高雄成為一個勇敢逐夢的城市，謝謝大家。

【看原文連結】