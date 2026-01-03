綠高市長初選政見會 邱議瑩：如果落敗會支持勝出者 不會脫黨參選

民進黨立委邱議瑩。（邱議瑩辦公室提供／王千豪台北傳真）

2026民進黨高雄市長政見提名會今（3）日登場，民進黨立委邱議瑩被問及是否尊重初選結果或脫黨參選時表示，參加了初選的比賽，就要遵守遊戲的規則，如果落敗會支持勝出的那位候選人，所以「我不會脫黨參選，我也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放120萬個心」。

今天的政見提名會共有三階段，第一階段為參選人申論、第二階段為媒體學者提問、第三階段則是參選人結論。在提問環節時，媒體人陳敏鳳詢問，在這次初選結束之後，是不是會尊重初選制度所產生的結果，絕對不會違紀或是脫黨參選？

邱議瑩表示，參與初選只是為了讓大家選出一個最合適、最能代表民進黨、最能戰勝國民黨的候選人，不是要來殺得你死我活，而是要把各自對於城市的願景、對於城市的想望，讓高雄市民清楚地了解。

邱議瑩直言，當然參加了初選比賽，就要遵守遊戲的規則，初選如果落敗，他會支持勝出的那位候選人，希望未來高雄要持續進步，只有讓高雄持續進步，高雄的榮光才能夠持續地展現，所以他不會脫黨參選，也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放120萬個心。

他也強調，他對於自己非常有信心，相信高雄市民會用雪亮且智慧的眼光，選出最承接高雄市長陳其邁的市長參選人，「那就是邱議瑩」。

