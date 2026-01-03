綠高市長初選政見會 邱議瑩：為新生兒開立3萬元「希望帳戶」

民進黨立委邱議瑩。（邱議瑩辦公室提供／王千豪台北傳真）

2026高雄市長政見提名會今（3）日登場，民進黨立委邱議瑩在政見申論時瞄準年輕選票，表示如果她當上市長，將為每位新生兒開立3萬元的「希望帳戶」，並將擴大增設24小時的臨時托育中心，讓三班制或多元工作型態的父母，都能夠安心托育。此外，他還端出「百億挺青年計劃」，強調要支持初出社會的青年，減輕資金壓力。

邱議瑩在政見申論時，他先回顧去年11月30號的鳳山大造勢，有來自社會各界、橫跨市區與縣區的好朋友都來為她加油，包含高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑，以及不分派系與政黨的議員都前來參加，且前行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁的競選團隊和後援會幹部都來站台。

邱議瑩強調，她雖然無派系，但也不是孤鳥，是「最能夠團結高雄隊」的隊長，更是「最能整合民進黨」並「戰勝柯志恩的候選人」，呼籲市民支持她。

緊接著，邱議瑩說明政策內容，包含興建24小時的「南星新機場」、啟動「 AI 創世紀任務」、推動「六環六線」的路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距，並串聯台南、屏東，打造「大高雄三十分鐘生活圈」等。

邱議瑩也說，如果她當上市長，將為每位新生兒開立3萬元的「希望帳戶」，並委託專業機構投資高雄的績優公司或是台灣的 ETF，讓孩子在18歲時，就擁有人生第一桶金；同時將擴大增設24小時的臨時托育中心，讓三班制或多元工作型態的父母，都能夠安心托育。

此外，她還提出「百億挺青年計劃」，在支持初出社會的青年，減輕資金壓力，也會帶頭提出敬老卡加碼到一個月1000點，鼓勵長輩多搭乘公車、捷運、去藝文場館、去運動，甚至將來能折抵醫療掛號費等。

