綠高市長初選賴瑞隆0.6%險勝 邱議瑩：接受結果、全力輔選

民進黨2026年高雄市長提名初選民調結果於今（13）日正式揭曉，立委賴瑞隆在與國民黨柯志恩的對比式民調中，以55.99%對上55.38%，僅約0.6%的極微小差距險勝邱議瑩。對此結果，邱議瑩第一時間發表聲明，展現君子風度，強調「個人事小，高雄事大」，並承諾將全力支持黨所提名的候選人，確保高雄延續綠色執政。

​邱議瑩表示，這場初選是黨內難得的「君子之爭」，四位參選人在過程中皆秉持政策論述，而非互相攻擊，這體現了民進黨的民主成熟度。她坦言，雖然以些微差距遺憾落選，但她尊重制度與選民的選擇，「支持者給我的每一份鼓勵我都點滴在心頭，這份對高雄的愛不會因為初選結束而停止。」

​針對後續整合，邱議瑩強調，面對2026年大選，民進黨沒有分裂的本錢。她呼籲支持者將悲憤化為力量，「勝選是唯一目標，高雄不能輸、台灣不能輸」。她也主動致電向賴瑞隆表達祝賀，承諾未來會將初選期間提出的「AI創世紀」、「希望帳戶」等政策構想提供給團隊參考，並將站上第一線擔任最強助選員，協助黨內完成整合。

​邱議瑩感性地說，自己曾在抗癌過程中體悟生命，當時就曾發願將餘生獻給高雄，未來她仍會以立委身分在國會全力爭取建設，與市長陳其邁及未來的市長提名人攜手，守護高雄的進步與光榮。