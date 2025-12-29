綠高市長初選賴瑞隆11區串聯站路口 邱議瑩獲陳吉仲力薦

立委賴瑞隆今（29）日清晨在鳳山區五甲二路與自強二路口向市民問早致意，同一時間，全市11個選舉區也同步於重要路口站出來串聯。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，立委賴瑞隆今（29）日清晨在鳳山區五甲二路與自強二路口向市民問早致意，同一時間，全市11個選舉區也同步於重要路口站出來串聯；另一方面，立委邱議瑩日前再獲前農業部長陳吉仲公開力薦，稱邱議瑩當市長「高雄的農業一定會大發展」。

賴瑞隆表示，持續秉持從政初心，深入民眾日常生活，站在市民身邊。站路口除了向大家誠心問早，也是最直接傾聽民意、掌握第一線需求的方式。他指出，市政必須從市民每天的生活感受出發，包含通勤交通、公共服務與城市建設，都要一步一腳印穩健推進，讓高雄持續進步。

針對11個選區同步串聯行動，賴瑞隆表示，這不僅是跨區團隊合作的展現，也象徵推動城市治理的決心，希望串聯各區發展、縮短城鄉差距，讓大高雄每一個生活圈都能共享建設成果。他強調，高雄市區、海線、山線與周邊各區應共好共榮，讓不同區域的市民都能幸福宜居，是其從政以來的重要目標。

賴瑞隆也向市民喊話，團結才能成就高雄，共好才能延續城市光榮。他表示，將以「全民的市長」為目標，不分區域、不分黨派、也不分世代，既要成為市民的後盾，也要與大家並肩前行，讓城市在既有基礎上穩健前進。

此次「高雄大串連 力挺賴瑞隆」行動除由賴瑞隆在鳳山區向市民致意外，另由議員簡煥宗、何權峰、張博洋、湯詠瑜、邱俊憲，以及議員參選人蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘在各自選區串連，戰友同步喊出「支持賴瑞隆 延續高雄光榮」口號，展現大團結氣勢，各區現場民眾加油聲不斷。

另一邊，邱議瑩日前出席高雄內門舉辦「2026新品上市－馬上回家呷辦桌」記者會，活動由農會準備多道辦桌料理及在地特色農產，並邀請前農業部長陳吉仲出席。陳吉仲表示，此行是以朋友身分前來，感謝邱議瑩長期協助農會事務，並形容她是「最佳食農教育代言人」，也指出若邱議瑩擔任市長，高雄農業將有更大的發展空間。

邱議瑩則表示，感謝多年好友陳吉仲的推薦，未來她將持續努力推動農產品產銷，讓更多人品嘗到高雄優質農產品。她也提到，上個月曾在立法院舉辦「高雄山海大收穫」活動，將高雄各地農漁特產帶進國會宣傳，呈現與農漁會的合作成果，也吸引跨黨派立委到場參與，展現不分黨派的好人緣。

