綠高市長初選 黃金周4強出招

民進黨高雄市長初選倒數，立委賴瑞隆（前排左二）10日下午舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動。（紀爰攝）

民進黨高雄市長初選即將登場，立委邱議瑩（左）10日晚間在中正高工籃球場舉辦「團結高雄贏－音樂之夜」造勢活動，台南市長黃偉哲（右）到場力挺。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選本周啟動民調，各陣營全力衝刺，顧電話、車掃、造勢全面動員。邱議瑩10日操作「接棒」市長陳其邁話題，林岱樺酸「不是遊戲」，許智傑強調「我也能『傳陳』」；賴瑞隆則組「市長級戰隊」，繼屏東縣長周春米力挺後，昨台南市長黃偉哲先助陣賴車掃，隨後趕攤為邱的選前之夜站台。

陳其邁昨出席富邦馬拉松活動，與邱議瑩有「交棒」互動橋段，邱高喊「接棒拚！高雄贏！」。她強調，與陳其邁認識已久、默契良好，交棒動作「自然而然發生」，希望未來高雄市政能一棒接一棒交給她，延續高雄榮光。

不過，對手陣營並不埋單，林岱樺直言「接棒不是遊戲，更不是表演」，強調高雄正面臨結構性問題，不能只求穩，而要「大改革」。她將延續陳其邁建構的發展，更要走向下一個10年。昨下午她從楠梓天后宮出發車掃左楠地區，持續接觸基層。

許智傑笑說，過去他也曾穿恐龍裝與陳其邁趣味跑步，昨早在林園早市掃街時，不少市民希望他能「傳陳市政」；下午他則前往山城地區，與市議員陳慧文搭乘吉普車車掃旗山、美濃、內門各地，以流利客家話問候，搶攻邱議瑩的本命區。

賴瑞隆昨未正面回應邱的接棒話題，他強調，自身運動員背景與全民運動理念，未來將推動各區成立運動中心。10日下午他舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動，集結數10人打電話給親朋好友拉抬民調。

值得一提的是，黃偉哲昨傍晚特地與賴瑞隆合體車掃鳳山區長達50分鐘，晚上還趕場邱議瑩選前之夜，引發熱議。賴瑞隆低調說「我其實很早就約了」。黃偉哲強調，賴瑞隆是唯一擁有市政、行政治理經驗的參選人，相信他最有能力無縫接軌市政。

昨晚邱議瑩在中正高工籃球場舉辦「高雄贏選前之夜」造勢，黃偉哲與高雄市小英之友會多屆總會長現身力挺，嘉義縣長翁章梁和澎湖縣長陳光復也獻聲表態；黃偉哲提到，與邱有30年交情，呼籲全民幫忙顧電話；造勢尾聲邱與百工百業代表牽手高喊「接棒、當選」，這也是眾參選人中最後一場大型造勢。