綠高市長初選1/12民調「4選將衝刺」！ 最快1/13曝結果

2026民進黨高雄市長初選，電話民調12日晚間登場，如果順利，13日就能決定誰將代表綠營參選高雄市長。在這之前，4位選將把握最後時刻進行衝刺，從站路口拜票、車隊掃街，到親自打電話爭取支持。各陣營出奇招，就是希望自己可以成為出線的那位人選。

立委（民）邱議瑩競選團隊：「邱議瑩本人在路口這裡，親自跟大家問好。」

立委（民）賴瑞隆：「拜託拜託，今晚接電話喔，賴瑞隆拜託。」

立委（民）林岱樺：「要讓高雄更強的高雄女兒，林岱樺。」

立委（民）許智傑：「拜託大家，初選唯一支持許智傑喔。」

民進黨2026市長初選，電話民調由高雄市率先登場，最後關頭，4位參選人從街頭戰到巷弄。

立委（民）賴瑞隆：「請晚上6點到10點半，在家裡顧電話，守住賴瑞隆，守住我們的高雄。」

立委（民）邱議瑩：「請所有支持議瑩的好朋友，務必要在家裡接電話，請大家接到電話的時候，唯一支持邱議瑩。」

為了拿下民調，4人各自出招：邱議瑩曬出陳其邁的愛貓「陳小米」來催票；林岱樺更剪了超短髮，說這就像櫻木花道歸零再上場。

立委（民）林岱樺：「喂阿姨，我是岱樺，對啊，就是要選市長的岱樺，這不是詐騙集團。」

除了林岱樺親自打電話，許智傑則引用籤詩，更找來夫人車掃加持。立委（民）許智傑：「派系出渾身解數，無人可掌握全部，真誠實力無爭議，冥冥之中有定數。」

在民調的4個半小時，會有3家公司各自蒐集1200份有效樣本，最快在13日早上10點半，結果就會出爐。而就在民進黨內殺得刀刀見骨之時，國民黨柯志恩隔岸觀虎鬥。

立委（國）柯志恩vs.助理：「林岱樺跟柯志恩參選，你要支持誰，（柯志恩），邱議瑩對柯志恩你要支持誰，（柯志恩），那賴瑞隆對柯志恩你支持誰，（當然柯志恩），那許智傑對上柯志恩呢，（一定是柯志恩）。」

黨內互打即將進入藍綠廝殺，市民的唯一支持將會決定一切。

