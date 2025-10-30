綠高市長激戰 林佳龍公開挺林岱樺

有意角逐2026民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺（左二）將於11月1日在高雄岡山區舉辦首場大型造勢大會，盼拉抬聲量，另外3位初選對手許智傑（右四）、賴瑞隆（左三）、邱議瑩（左四）也各自透露選戰策略。（本報資料照片）

民進黨2026高雄市長初選4搶1，正國會領導人、外交部長林佳龍29日公開表態支持同派系綠委林岱樺，掀起黨內波瀾。林岱樺將在11月1日舉辦首場大型造勢，正國會成員都將出席力挺，另3位對手立委許智傑、賴瑞隆及邱議瑩也動作頻頻，各自密集規畫座談會、政見發表會、大型造勢活動等。綠營人士擔心，競爭激烈恐重演「2018慘案」；高雄市長陳其邁則稱，尊重初選機制與選對會協調。

民進黨預計明年1月12日至17日進行高雄市長初選民調，各選將都把握最後衝刺的時間，盼能贏得提名出線。

涉入助理費案的林岱樺率先公布11月1日將在岡山河堤公園旁舉辦大型造勢大會，並找來立委王義川、陳秀寶、黃秀芳及新北市議員卓冠廷等人站台，後續也規畫於旗山、鳳山安排第2、3場造勢，盼藉「三山造勢」凝聚支持者，一舉突圍。

另3位對手也各有動作。新系立委許智傑11月起要釋出政見影片，且在「本命區」鳳山辦一場大造勢。另一新系立委賴瑞隆昨再推出「承擔、遠見」全新形象看板，並密集安排近距離座談會，要與在地民眾深入交心；與新系、湧言會友好的邱議瑩則安排六大願景政策發布會、地方座談會、掃市場拜票及大型造勢活動，多面向爭取選民認同。

「林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」明登場，林佳龍29日於社群平台發文支持，他指林岱樺擔任7屆立委，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，號召高雄市民一起出來。有網友留言諷刺「龍哥，你別鬧了」。

林岱樺昨表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割；她更預告將在11月1日舉辦的活動上，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

其他競爭者也一一回應，邱議瑩說，從政者要永遠把國家利益擺在第一位，接下來是政黨，最後才是派系跟個人，而許智傑、賴瑞隆則表示尊重。

高雄正國會成員說，他們一直力挺林岱樺，目前已進入初選衝刺階段，才選在此時間點表態。但有綠營人士擔憂，各派系陸續表態支持特定對象，未來競爭只會愈來愈激烈，萬一擦槍走火，導致黨內無法整合，恐重演韓國瑜當選的「2018慘案」。

陳其邁昨受訪表示，4位選將表現都非常有風度，他尊重初選制度，也尊重選對會的布局與協調。