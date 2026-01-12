綠高市長誰出線 最快今公布

民進黨布局2026縣市長選舉，台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，昨抽出高雄市打頭陣，4名立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩均把握最後衝刺機會，陸戰、空戰齊發，不少支持者放棄晚間出門機會，在家等候電話。若3家民調公司有效樣本數達標，最快今（13）日中午前可揭曉最終初選結果。

根據民進黨民調辦法，黨中央當天上午抽籤，決定是哪個縣市做民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行市內電話民調，達成1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。昨第一波抽中高雄市，也是此次初選最為激烈的選區，至於下個縣市是台南市還是嘉義縣，將看今天抽籤結果。

廣告 廣告

昨一早各選將仍把握最後衝刺機會，發動大規模車隊掃街、站路口等行動，強化陸戰動能。許智傑打出「夫人牌」，找來妻子周桂香陪同車掃；賴瑞隆則邀請多位黨籍議員路口拜票、車掃。

此外，邱議瑩由立委吳沛憶、黃捷陪同舉辦車隊遊行活動；林岱樺頂著極短髮新造型，持續拜會地方人士，強調展現「歸零再拚」的精神，呼籲支持者晚間在家顧電話。

除陸戰之外，網路空戰部分也打得火熱。自中央黨部宣布高雄市長初選民調啟動日期及時段後，4人分別在臉書等網路社群不斷發文，提醒支持者留在家中接民調電話，邱議瑩還出動高雄市長陳其邁的愛貓「陳小米」來做宣傳圖卡；林岱樺則強調其長照政見獲印太戰略智庫執行長板矢明夫力挺。

就連鄉民據點PTT論壇也掀起政治論戰，有網友以「沒意外應該是邱議瑩出線了吧？」為題發問，引來各方支持者留言「肯定是賴」、「不參與政治，但是支持陳亭妃、許智傑」、「高雄邱賴很難說誰出線」，在初選民調展開前，大家就先在網路上戰成一片。

有別於白天選戰宛如嘉年華般熱鬧，晚間高雄街頭對比明顯冷清許多，原本生意不錯的餐廳及店家，昨日來客數大幅減少，餐飲業者坦言，接到不少臨時取消訂位的電話，「大家其實都心裡有數，應該跟選舉民調有關」。

綠營支持者表示，得知民調施作時段後，就果斷取消多日前便敲妥的餐會，為的就是要在家接電話，因為「餐敘隨時可以再約，但民調電話只有這次機會。」

也有民眾表示，原本每天吃飽飯後，都會固定與三五好友相約到公園散步運動，幾乎全年無休，但昨天特別一一向親友們提醒晚上飯後的運動取消一次，並呼籲大家守在家裡接民調電話。