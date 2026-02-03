綠高市黨部鳳山辦公室變競總！賴瑞隆喊陳其邁助力接關鍵第四棒

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆拜會高雄市黨部。施書瑜攝



民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（2/3）拜會高市黨部，宣布黨部鳳山辦公室將轉作競總，黨部人力將進駐支援。他強調，已邀請市長陳其邁擔任總部主任委員，將延續民進黨在高雄的建設與政績，扛起高雄發展的關鍵「第四棒」，整合黨內資源迎戰年底選戰。

賴瑞隆表示，感謝黨部破天荒提供辦公室與人力支援，對年底高雄市長選舉意義重大，他也承諾，會邀請初選對手及全市立委進駐競總或協助各自選區，依選區安排總幹事，組成最強團隊，確保黨內整合與勝選。

市黨部主委黃文益指出，黨部早於去年11月就決議提供鳳山辦公室（鳳山行政中心旁）作為市長候選人競辦，辦公室設備齊全，初期將有三名黨工協助，確保選戰準備與黨部資源無縫接軌。鳳山辦公室過往為高縣黨部核心據點，也是地方支持者情感聯繫中心，首次轉作競選總部具有象徵意義。

此外，賴瑞隆談及即將登場的市議員初選，他表示將扮演母雞角色，兼顧各方需求，確保初選後黨內團結，贏得選戰及議會過半席次。他也感謝初選對手的禮貌致意，表示會將他們的好政見納入市長政見，延續前市長謝長廷、陳菊及陳其邁的建設與進步路線，成為高雄發展的「第四棒」。

