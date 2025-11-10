綠高雄內戰激烈！林岱樺稱「賴清德意志很清楚」：會有公平公正公開初選

爭取高雄市長黨內初選的立委林岱樺表示，將會在黨部規定的期限內完成登記。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

民進黨高雄市長初選今天（10日）起開放領表登記，立委邱議瑩「搶頭香」上午率先前往登記。另一個高雄市長初選參選人、立委林岱樺受訪表示，將會在黨部規定的期限內完成登記。被問到是否擔心黨主席賴清德的意志影響初選？林岱樺回應，賴清德的意志很清楚，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。

林岱樺指出，將會在黨部規定的期限內完成登記，提出對高雄市的市政願景向市民報告。另外她也說，高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。

《鏡報》今天報導，正國會大老陳茂松於上月29日民進黨中常會上向賴清德請命，盼妥善處理助理費案，當晚正國會多位黨公職就在社群媒體上同步發文表態支持林岱樺。

對此，林岱樺說，她目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法庭中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。

對於邱議瑩喊出「若支持柯志恩，就是支持鄭麗文」，林岱樺表示，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，她希望和柯志恩在城市願景的方面競爭、在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。



