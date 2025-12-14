綠高雄初選倒數！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺最後衝刺搶門票

民進黨高雄市長初選白熱化，表態爭取參選的立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺都在做最後衝刺，密集走訪基層拚場，盼能出線代表民進黨投入高雄市長選舉。國民黨方面，立委柯志恩則表示將等民進黨的人選底定後，預計於明年農曆年前後開始調整競選活動的步伐。

林岱樺近日連續走訪宗教行程，包括台灣天壇活動、張良廟祝壽活動及大樹聖保宮參拜。（圖／翻攝林岱樺臉奢）

林岱樺近日連續走訪宗教行程，她強調，宗教活動是最貼近民意、最真實反映市民需求的場合，市長不是高高在上的管理者，而要走進巷弄聽見不同聲音，落實「以人為本、市民最大」的核心價值。林岱樺表示，近期公布最完整可行的政策願景，三大護國產業、五大區域亮點，真正讓高雄有訂單、賺大錢，在最後衝刺階段以社區廟宇為核心，沿街爭取民眾支持。

賴瑞隆14日上午前往肉豆公市場掃街，由資深媒體人王瑞德、前立委郭玟成、市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

賴瑞隆今天上午前往肉豆公市場掃街，由資深媒體人王瑞德、前立委郭玟成、市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同。王瑞德表示，肯定賴瑞隆的行政經驗與問政表現，相信能承接歷任市長政績。賴瑞隆強調，自己是「菜市場之子」，深知市場最貼近市民生活，未來將持續走入人群，用一步一腳印的態度回應市民託付。

邱議瑩14日上午前往瑞興市場掃街拜票，並與攤商互動。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩則前往瑞興市場掃街拜票，與攤商及鄉親親切互動。她透露，周末行程依然滿檔，之後還將規畫車隊掃街。邱議瑩說，最後1個月要盡全力多跑行程、多掃市場，感謝市民鼓勵讓她更有信心一起贏到終點。

許智傑昨天出席前鎮漁港舉辦的「大海開吃」活動，與在地漁民、攤商及市民朋友一同品嚐新鮮海味，現場席開百桌、氣氛熱絡。許智傑表示，愈接近初選感覺愈好，市民的支持度與互動度愈來愈高，會繼續勤走基層初選剩最後1個月，「我有信心繼續拚、戰戰兢兢直到最後，贏得勝利」。

許智傑出席「南高屏生活圈社會福利記者會」。（圖／翻攝許智傑臉書）

柯志恩昨天受訪時則表示，等對手確定後再調整步伐，預計明年農曆年後，將陸續發表政見，並展開宮廟的廟口開講。她認為對手不弱，自己也頗強，相信有議員基層里長力挺下，會贏得最後勝利，目前仍以勤跑基層為主。

