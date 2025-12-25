綠高雄初選倒數！ 賴瑞隆.邱議瑩.許智傑.林岱樺最後衝刺

高雄市 / 綜合報導

耶誕節當天，高雄市長選戰火藥味明顯升高！民進黨立委賴瑞隆找來北部三位市議員助陣，成功拉近與婆媽距離；許智傑持續在交通建設上積極布局，這回更跨縣市到台南參加首航儀式，兩位女將也積極布局，邱議瑩行程不間斷，林岱樺則是無公開行程，看似在為週六大造勢做準備，而被國民黨正式徵召的立委柯志恩，首站進攻鳳山，攤上送上好彩頭，她除了自嘲「3年前被當砲灰孰料留下殘骸」外，更誓言明年同一時間要宣誓就職。藍綠提前交火，這場2026高雄市長之爭，戰火已全面點燃。

立委(民)賴瑞隆說：「瑞隆拜託你。」耶誕節當天，戴上應景頭飾，民進黨立委賴瑞隆來到左營哈囉市場。立委(民)賴瑞隆VS.支持者說：「瑞隆，當選。」現場「凍蒜聲」此起彼落，為了備戰2026高雄市長選戰，更找來3位新北、台北市議員，女將助力，成功拉近與婆媽距離。

立委(民)賴瑞隆說：「柯志恩委員我們一定進行君子之爭，不過還是希望柯志恩委員能夠都以高雄為念。」隔空向確定批藍袍上戰場的立委柯志恩喊話，火藥味逐漸升溫，但柯志恩依舊走自己的路，行程首站進攻「鳳山區」。

立委(國)柯志恩VS.支持者說：「大家謝謝，送這個好彩頭。」上午8點多到工協市場手一雙握過一雙，攤商親切回應送上好彩頭。立委(國)柯志恩說：「3年前我們來的時候每個人都以為我們是砲灰，結果沒想到留下一個殘骸，所以我們都還是非常一個努力。」

接受國民黨徵召參選後的第一場活動，除了自嘲外。立委(國)柯志恩VS.支持者說：「在行憲紀念日的當下，宣誓就職，大家說好不好，好。」發下豪語，明年同一時間要宣誓就職。光是市場掃街，賴瑞隆與柯志恩就戰出濃濃火藥外，不過，賴瑞隆若想在綠營中脫穎而出，仍得先面對黨內激烈「四搶一」角逐。

主持人(11.22)說：「林岱樺，當選。」立委邱議瑩團隊人員說：「邱議瑩當選。」主持人(12.21)說：「許智傑當選。」身為交通委員會召委的許智傑，初選前，積極在交通領域繳出亮眼成績單，這回更受邀參加台南沖繩首航記者會，累積能見度。

委邱議瑩團隊人員說：「邱議瑩本人來到市場跟大家問好。」邱議瑩同樣行程塞滿滿，從6點就勤跑基層，面對選戰布局，持續調整步伐。立委(民)邱議瑩說：「1月的時候還會再有一場的這個造勢活動。」

另一位女戰將林岱樺，今（25）日則是沒有公開行程，外界解讀，是為週六鳳山大造勢做準備。2026高雄市長選戰戰局，除了藍綠交火外，民進黨有意出征者，誰能在激戰中率先站穩腳步，後續發展也備受關注。

