綠高雄初選倒數！邱議瑩「選前之夜」周六登場：有信心接棒陳其邁

民進黨高雄市長初選進入倒數，綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺都使出渾身解數。邱議瑩預告，周六將在中正高工舉辦「選前之夜」活動，並表示有信心接棒高雄市長陳其邁、戰勝國民黨。

邱議瑩預告，將在周六舉辦選前之夜活動。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩今天在臉書發文表示，「本周六是我的選前之夜大團結，特別邀請我的好朋友董事長樂團、林生祥、藍色狂想樂團帶來精采演出，歡迎一起來聽音樂。」她強調，有信心能夠接棒陳其邁、戰勝國民黨，「因為我是最有戰力、最能贏、最多政策，也最經得起檢驗的人選。」

邱議瑩說，從國代、政務官到立委，從基層到中央，她擁有30年的完整歷練，也是在初選中首位提出「政策白皮書」的市長參選人，囊括福利、文教、建設、交通、產業等各面向，要打造「新國際機場」、推動「大巨蛋造鎮」，讓高雄迎向世界。

除此之外，邱議瑩也找來同黨立委黃捷陪同掃街，她們今天一連到三合市場、國民市場、忠孝商圈拜票。邱議瑩下午還前往湖內、茄萣、路竹、岡山、橋頭地區車掃。

賴瑞隆一早在邱志偉陪同下站路口拜票。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

邱議瑩黨內初選的另外三名對手，今天也是動作頻頻，賴瑞隆啟動全日掃街拜票行程，清晨從路竹地區出發，由立委邱志偉陪同站路口向民眾問早致意。下午隨即轉往林園、大寮地區展開車隊及市場掃街，一日橫跨南北高雄，強化陸戰動能，盼能提升曝光度。

許智傑發布最新催票影片。（圖／翻攝許智傑臉書）

許智傑在社群平台發布最新催票影片，影片中感性回顧從政27年來的點點滴滴，強調獲得現任市長陳其邁的公開肯定，自己已做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任。

林岱樺展開車掃行程。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺北上立法院處理國會事務，隨後回到高雄參與多場地方活動與民眾搏感情，希望展現親和力，獲取更多選民支持。

