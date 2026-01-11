即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選倒數24小時，將自明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，誰能出線代表綠營征戰。對此，林岱樺今（11）日稍早宣布，「只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項，我也再說一次，『我不會退場，也不會退黨』」。





林岱樺臉書全文如下：

高雄市民朋友：我想把三件事一次說清楚、講明白。明天電話民調就要展開，這幾天出現大量影射、抹黃與操作。我要很嚴正地說：這些攻擊，已經不是針對我個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。

一、關於「曖昧簡訊」 所有影射內容，都是在檢調扣押我的手機後才出現。律師已完成閱卷，卷宗中從未出現外界所稱的對話截圖。手機仍在檢調手上，這些截圖到底從哪裡來？誰有能力在這個時間點操作？我不會接受對單身女性政治人物的羞辱式人格毀滅，這是最低層次、不入流的攻擊。

二、關於「助理費司法案」 去年二月的大規模搜索、初選期間突如其來的司法行動，確實讓社會質疑是否有人企圖用司法框住我。但我問心無愧，對清白百分之百有信心，因為我沒有拿過一毛錢進自己口袋。請回到無罪推定，不要讓假訊息摧毀改革者。

三、關於「脫黨參選」 我在政見會已經說得很清楚：我參與初選，是因為認同制度、尊重制度。只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項。我也再說一次：我不會退場，也不會退黨。

我沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民。我的去留不是誰說了算，而是民意說了算。制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路。

不管結果如何，我真愛高雄，也會扛起責任，繼續站在第一線，讓市民看見我經得起檢驗、也扛得起市長重擔。

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／綠高雄初選在即！若未出線將脫黨參選？林岱樺3點聲明表態了

