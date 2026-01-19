綠高雄初選後民調超車賴瑞隆？柯志恩回應了

高雄市長選戰白熱化，民進黨立委賴瑞隆初選勝出，將對戰國民黨立委柯志恩。施書瑜攝。合成照



針對《ETtoday民調雲》高雄市長選舉民調結果超車民進黨對手賴瑞隆，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（19日）表示，將提出市政願景和政策，以爭取左右勝負的中間選民認同。

《ETtoday民調雲》今公布高雄市長民調結果顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點；值得關注的是，有6.4%的市民表示不投票或投廢票，另有11.9%仍表示不知道或沒有意見，顯示藍綠競爭空間仍大，後續選戰發展變數值得觀察。

柯志恩回應，民調數字有參考指標，她會根據自己的腳步穩定前進，坦承資源遠遠不足，將提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群的認同，這將成為左右勝負的重要力量。

