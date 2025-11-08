綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁這樣說
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，媒體報導，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑選情呈現差距，民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但第一名的賴瑞隆與邱議瑩差距小，初選恐成為「賴邱對決」局面。對此，高雄市長陳其邁今（8）日表示，們幾位都是君子之爭、差距也都非常的小，「許智傑也不錯，你不要把他當塑膠」。
媒體報導，地下賭盤的民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但贏最少的是林岱樺，她以39.1%對上柯志恩的30.3%；贏最多為賴瑞隆47.7％對上柯志恩33.0％，而第二名的邱議瑩支持度46%與賴瑞隆差距只差1.7%，若以此趨勢到明年1月初選，兩人差距恐只差不到十通電話，初選恐成為「賴邱對決」局面。
陳其邁、綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉等人上午出席「高雄彌陀虱目魚文化節」，並接受媒體提問。
陳其邁：四位都是君子之爭、差距小
陳其邁表示，他們幾位都是君子之爭、差距也都非常的小，差距小的原因，是因他們在立法院都很努力，「許智傑也不錯，你不要把他當塑膠」，民調參考，有時也是起起伏伏。
陳其邁提到，四位都很有風度，贏得風度很重要，台灣的政治風氣非常對立，如何展現君子之爭，這是選民期待。
陳其邁說，他覺得在地方多走走，要投票的是選民，能夠接地氣 ，在立法院為高雄爭取預算，不是來走馬看花就走，他們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會，「都不錯！」
賴瑞隆：全力以赴，讓高雄夠好！
賴瑞隆表示，所有民調都是重要參考依據，做得不夠的地方，他會持續加強改進，仍要謝謝所有高雄市民的鼓勵跟支持，特別是看到他過去在市府及立委任內的成績，他會按照既定步調穩定前進，「延續高雄的繁榮，是我們的責任，會全力以赴，讓高雄夠好，台灣更好」。
邱議瑩：不管誰出線，大家團結再一起
邱議瑩表示，民調數字都是參考，也會根據數字，來做很多策略上調整，在正式初選前，會努力往前，不論她的民調領先柯志恩多少，或是小輸賴瑞隆多少，這都是激勵她更加往前的動力，她會持續努力、贏得最的勝利。
媒體詢問，初選民調是邱議瑩與賴瑞隆對決？邱議瑩說，她不方便做任何評論，最近在基層拜訪上面，市民朋友給她很多加油跟鼓勵，她也希望不負眾望、拔得頭籌，最後贏得初選的勝利，「不管誰出線，我們都希望大家團結再一起，共同為高雄努力」。
許智傑：我是最大公約數
許智傑說，他會看哪家公司做的民調，如比較知名的民調公司的公開民調，這2、3月來，比較知名的民調，他大概都是保持在第二，與第一的差距在誤差範圍內，「我是大步起步最慢，但上升最快」，且各派系也是屬於最大公約數，因此他會繼續努力。
林岱樺：賭盤民調有鼓勵賭博之嫌
此外，林岱樺則說，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好，只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌；她說，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？
