綠高雄初選民調落幕 林岱樺壓軸發聲了

民進黨高雄市長初選於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，不過由於過程順利、進度超前，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，因此提前於10時左右結束。對此，擬參選人林岱樺壓軸發聲表示，請大家先把緊繃放下，回家好好休息、好好睡一覺，靜候佳音、迎接勝利！





林岱樺指出，市長初選民調的電話訪問已經告一段落，這段時間真的辛苦大家了，謝謝你們願意待在家裡、接起那通電話；也謝謝許多朋友第一時間回報「有接到電話」的消息。每一份信任、每一句打氣，她都牢牢記在心裡。

她向市民說，「忙碌了一整天，我們先把緊繃放下，回家好好休息、好好睡一覺，靜候佳音、迎接勝利！」

林岱樺提到，她始終相信高雄值得更好的未來，因此未來會繼續用行動，創造優質高雄、提升高雄價值，和大家一起把城市顧得更周全、更有力量。

林岱樺重申，高雄會因為民主的過程更美好，也會因為市民更強大，晚安，明天見。

綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑共同競逐高雄市長初選，電話民調今晚完成後，將於明（13）日上午10時公布是否達到1200個有效樣本數，若達標，會在10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。





