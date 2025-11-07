綠高雄初選激烈！ 傑推「區域共融」 賴.邱.林輪番造勢

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市和台南市初選倒數兩個月，有意參選高雄市長初選的立委許智傑，今(7)日邀請南高屏三地的同黨立委舉辦記者會，要打造南高屏大生活圈，黨內有意爭取提名的對手，也積極舉辦造勢活動。作為總統賴清德本命區的台南市，立委林俊憲也一同出席許智傑的記者會，卻未見同樣要爭取台南初選的陳亭妃身影，原來是她自己另闢戰場，獨自召開記者會宣傳首支參選形象片。

立委(民)陳亭妃說：「給台南的是一個，台南味，台南女兒的感覺。」標榜「台南女兒」身份，民進黨立委陳亭妃，手上拿起台南菜粽，更寫下台南第一女市長，展現濃濃台南味，更釋出首支參選形象片。

立委(民)陳亭妃說：「人跟人之間的關係，我相信這才是最真實的，也是一個要擔任市長，他是不是可以給人民一個信任感。」這頭陳亭妃主打溫情牌，同樣有意爭取黨內提名，台南市長的綠委林俊憲，則合體南高屏立委秀政績。

立委(民)林俊憲說：「經過這段期間的努力，總算已經促成了，台南要飛熊本，台南飛沖繩，我們台南在地的郭國文委員還有許智傑，我們高屏，我們同志幾乎都到了。」

林俊憲這番話耐人尋味，尤其明(8)日還要以「大台南新市長參選人」身分，在安南舉辦後援會，據了解下週民進黨內初選登記，除陳亭妃外的5名台南綠委，更將陪同林俊憲一同領表展現氣勢，至於同場記者會上，有意參選高雄市長初選的立委許智傑，攜手黨內同志規劃南台灣24小時機場。

立委(民)許智傑說：「將來我們南高屏能夠一起共融發展，這是我們最大的目的。」許智傑主打南高屏共融，而黨內其他初選對手同樣積極，賴瑞隆預計9日在旗津舉辦造勢，邱議瑩首場大型造勢，將在11月15日「旗山.美濃」登場，林岱樺在岡山造勢後，22日將踏入邱議瑩選區「旗山」再辦一場，民進黨南二都誰能在初選，脫穎而出批袍上陣，說好的君子之爭早已瀰漫濃濃煙硝味。

