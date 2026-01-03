綠高雄初選熱戰！ 政見會4綠委同台談「市政願景」

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選熱戰，今(3)日展開電視政見發表會，4位民進黨立委，首度正面交鋒，賴瑞隆藉「黃色小鴨推手」大談政見，但林岱樺卻指出，重大建設的功勞，應該歸給基層公務員，另外，邱議瑩主張產業升級，拋「演唱會經濟2.0」，許智傑則在申論階段，用清唱暖場。

立委(民)許智傑「高雄驛起飛」說：「海風吹呀吹，高雄準備欲飛。」高雄市長民進黨初選政見發表會，立委許智傑祭出「奇招」，跟自己的政見「強化演唱會經濟」掛勾，但對手邱議瑩也聚焦同個方向。

立委(民)邱議瑩說：「對於高雄未來的想像還有很多，比如說演唱會經濟2.0，要擴大觀光的效益。」同樣看好音樂紅利，不過立委賴瑞隆則拉回，具體的執政實績。

立委(民)賴瑞隆說：「我在2013年的時候，邀請了巨型IP「黃色小鴨」來到台灣展出，轟動全台這就是亞灣模式。」立委(民)林岱樺說：「有人把重大建設的功勞全攬在身上，但我認為真正讓黃色小鴨游進愛河的，是那在烈日下揮汗的基層公務員。」

細數「黃色小鴨」成功經驗，對手林岱樺隨後發言卻語帶玄機，4人同台較勁也試圖延續，高雄市長陳其邁施政節奏，立委(民)許智傑說：「我的政治性格本來就比較偏中庸，我相信我可以在地方首長，當一個很好的市長。」

立委(民)賴瑞隆說：「我也協助了陳菊市長歷經過了朝小野大的階段，在整個政治上面的整個協調方面，我相信我是具備有相當的能力。」立委(民)邱議瑩說：「很多人對我的印象就是「這人有夠兇」，現在的陳市長，他在當陳立委的時候，其實他在立法院的強悍，也是無人能出其右。」

紛紛強調「溝通」重要性，林岱樺則離題大談「財劃法」，不過也宣示接班決心，立委(民)林岱樺說：「我已經是死過一次的人了，如同劫後餘生站在這裡侃侃而談我們高雄市政。」

而被問到是否尊重制度，絕不違紀或脫黨參選？包含邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，都承諾將支持勝出候選人，但林岱樺還沒明確回應，時間恰巧響鈴{立委(民)林岱樺說：「(只要)制度公平就沒有脫黨參選的這個可能。」

會後重申初選公平重要性，卻似乎保留解釋空間，民進黨初選交鋒拉開決戰序幕。

原始連結







