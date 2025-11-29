綠高雄初選 邱議瑩民調51.9%奪冠 「超車賴瑞隆」

民進黨高雄市長初選民調，和國民黨立委柯志恩對比，邱議瑩民調51.9%奪冠 。（圖／翻攝自臉書 登真-邱議瑩、賴瑞隆）





民進黨高雄市長初選，有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑爭出線。這四人與國民黨立委柯志恩的對比式民調29日出爐，結果顯示，邱議瑩以51.9%的支持度奪冠。地方人士分析，市長牌與湧言會的交互作用，促使邱議瑩的民調上揚。

民進黨高雄市長初選競爭越來越激烈，根據29日「雨晴指標公司」的最新民調指出，邱議瑩以51.9%的支持度，微幅領先其他3位候選人。

這次民調依照民進黨初選採取的對比式民調進行調查，結果顯示邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％；其次為賴瑞隆以50.4%支持度領先柯志恩23.1％；許智傑以50％支持度，領先柯志恩23.7％；最後一名則是林岱樺，以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，其餘為未表態。

不過因為是對比民調，邱議瑩與另兩位競爭者賴瑞隆、許智傑的支持度，落差都在誤差值，也顯見綠營選舉更加白熱化。

