綠高雄初選！陳其邁點名讚「不是塑膠」 許智傑：民調排第二會繼續衝刺

記者詹宜庭／台北報導

對於陳其邁稱「不要把許智傑當作塑膠」，許智傑表示，謝謝肯定，這兩個月會繼續衝刺。（圖／許智傑辦公室提供）

民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑角逐2026年黨內高雄市長選舉提名競爭激烈，近日一份民調曝光，外界解讀可能是「賴邱之爭」，高雄市長陳其邁昨日則表示，「許智傑也不錯，不要把他當塑膠」。對此，許智傑今（9日）表示，「謝謝陳其邁市長肯定，確實多份比較有公信力的民調公司顯示，我都是第二且在誤差範圍內，這兩個月我會繼續衝刺，獲得最後勝利。」

陳其邁昨日出席「大海開吃」彌陀港虱目魚文化節宣傳彌陀美食，有媒體問到，2026高雄市長選戰有網路民調指出邱議瑩與賴瑞隆民調差距非常少，陳其邁回應民進黨4名人選民調差距都很小，他更提及「許智傑也不錯啊，也不要把他當作塑膠啊」。

許智傑表示，謝謝陳其邁市長肯定，確實多份比較有公信力的民調公司顯示，「我都是第二且在誤差範圍內，陳其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，來自基層組織的市民力量，這是我最大的優勢。這兩個月我會繼續衝刺，再加上南高屏大生活圈的遠見和行動力，最後代表民進黨，團結大家，一起獲得最後勝利。」

