綠高雄初選4搶1超競爭！ 新民調曝賴瑞隆再奪冠

民進黨立委賴瑞隆的兒子捲入校園霸凌事件。（圖／東森新聞）





民進黨立委賴瑞隆的兒子捲入校園霸凌事件，引發外界關注是否將影響他在明年高雄市長選戰的表現。然而最新民調顯示，綠營四名參選人中，不論由誰出戰，都能在對比國民黨參選人柯志恩時勝出，其中以賴瑞隆支持度最高，達47.8%，領先柯志恩的34.3%，差距達13.5個百分點。

民進黨內部初選競爭激烈，立委邱議瑩儘管曾在先前民調中排名第一，仍持續勤走地方、市場拜票，積極爭取支持。她指出，會盡全力爭取民意，不敢鬆懈。

不過，近期已有多份民調出現領先者的變動。11月底民調顯示，綠營四名參選人全數領先柯志恩，並由邱議瑩奪冠；另一份12月初的民調則指出，四人之中，僅賴瑞隆能擊敗柯志恩。最新公布的民調更重回「綠營四選一全贏」的局面，其中賴瑞隆拔得頭籌。

對於自身領先，賴瑞隆低調回應，表示民調僅供參考，並質疑國民黨支持度僅8%的數據可信度。他也否認外界揣測與立委許智傑之間有整合動作，強調初選結束後，黨內一定會團結支持最終勝出者。

立委許智傑則表示，每份民調都有其參考價值，民進黨初選採取「對比式民調取絕對值」制度，而目前各參選人差距並不算大，他會持續努力。

與綠營初選熱度相較之下，柯志恩對於最新民調未多加評論，僅表示尊重。但他持續在臉書分享勤跑活動的行程，試圖累積基層支持力道。高雄市長選戰逐漸升溫，最終誰能獲得民眾青睞，仍有待後續變化。

