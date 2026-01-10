綠高雄市長初選在即 陳其邁籲平常心：交由市民決定

民視新聞／顏一軒、張智傑報導

民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，將在12日起，一連6天晚間進行電話民調。對此，高雄市長陳其邁今（10）日回應，邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑共4位初選參選人迄今都展現非常好的風度，希望大家都能平常心，交由市民來做最後的決定。

今早8時15分，陳其邁在邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與高雄市議員林智鴻等人的陪同下，前往高雄國家體育場田徑場出席「2026高雄富邦馬拉松-恐龍競速爭霸賽」，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，初選要到了，市長如何看待4位參選人？對此，陳其邁表示，馬上要進行初選民調，到目前為止，所有參選人都能夠展現君子之爭，有非常好的風度，剩下兩天的時間，也希望參選人們都能平常心，交由市民來做最後的決定。

他強調，尤其高雄也處於城市跟產業轉型的關鍵期，高雄市的發展從來都不是順風順水，都是碰到非常多的困難，尤其在產業的轉型，所以怎麼樣能克服逆境，他常常講，高雄的城市轉型是一場沒退路的競爭，如果沒有持續的往前，那就一定會落後。

陳其邁說，高雄市長當然必須具有非常大的魄力，能在各項關鍵轉型的時刻都能帶領高雄，這是市民共同的期待，高雄市長不好做，尤其必須有很強的抗壓力，更重要的也必須對民主的理念都能夠一路走來，非常堅持民進黨對於人權理念跟改革的理想。

他也期待4位參選人盡力，能維持好的風度，給予彼此祝福，更重要的是在初選後一定要團結，高雄一定不能輸，要在初選之後，大家能團結一致贏得大選，這是他對大家的期待。

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。





