綠高雄市長初選封關民調出爐！邱議瑩「對比式」、「互比式」均位居第一

民進黨將在月中進行2026高雄市長黨內初選民調，根據媒體取得1份封關前的最新內部民調顯示，4位潛在人選中，邱議瑩無論是在對比式或是互比式都取得領先，被視為最具勝選動能的人選。

民進黨高雄市長黨內初選將於月中進行民調。（圖／民進黨YT）

根據《鏡報》今（7）日公布一份綠營內部人士所做的封關前最新民調，其中在對比式民調部分，邱議瑩對上柯志恩是51.8%與27.6%，未表態20.7％；許智傑對上柯志恩是49.4％與30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對上柯志恩是49.2％與30.1%，未表態20.8％；林岱樺對上柯志恩是46.7%與23.5%，未表態為29.8%。4人對上柯志恩均呈現領先狀態，其中又以邱議瑩的領先幅度最大。

廣告 廣告

在互比式民調部分，邱議瑩以20.8％的支持度，領先林岱樺的18.5%、賴瑞隆的18.0%與許智傑的8.3%，未表態則是34.4％。

根據地方人士分析，邱議瑩在初選前最後階段打出「市長牌」，除了強調延續現任市長陳其邁的高施政滿意度外，而且自從鳳山造勢和政見會之後，邱議瑩就聲勢看漲，再加上也和黃捷等高人氣明星合體，逐漸拉開與其他候選人的差距。

對此，邱議瑩回應，謝謝市民朋友對她的支持與肯定，該份民調應該是封關前的最後一份民調公布，自己仍會保持平常心，將其列入參考，接下來仍會持續努力，希望最後真正民調出來時，還是能保持第一名。

民進黨立委邱議瑩。（資料照／中天新聞）

許智傑則表示，各界民調公司的數據他都會列入參考，但最近自己委託趨勢民調所做出的結果，都在1%的誤差範圍內，而且他也是4人中上升幅度最大的，他再次呼籲市民朋友能支持基層最強、最沒有爭議性的許智傑。

民進黨立委許智傑。（資料照／中天新聞）

賴瑞隆則說，距離初選民調剩下最後幾天，接下來就是全力衝刺，至於各界所做出的民調，他都會列入參考，並呼籲各陣營保持君子之爭，市民的反應和支持就是我們最重要的民意。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

至於林岱樺，尚未對此份民調做出回應。

民進黨立委林岱樺。（資料照／中天新聞）

本次調查由雨晴民調公司進行，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。

訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為115年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。以SPSS19.0統計軟體進行資料分析，並依據高雄市民政局 114 年 9 月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。

延伸閱讀

民進黨高雄、台南初選白熱化 沈政男看好賴瑞隆、陳亭妃出線

喊「我才是國民黨最怕的人」 葉元之揪這點曝：賴瑞隆急了

影/賴瑞隆喊「我是國民黨最怕的人」 侯漢廷酸：學校的小朋友最怕你