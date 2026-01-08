綠高雄市長初選封關民調曝！賴瑞隆「政黨對比」、「黨內互比」均拔頭籌

民進黨2026高雄市長黨內初選將於12至17日進行電話民調，由於即將進入民調封關期，今（8）日有一份對比式內參民調曝光。4位參選人當中，對比國民黨立委柯志恩民調均佔上風，其中立委賴瑞隆在「政黨對比」與「黨內互比」兩大指標中均拿下第一。

民進黨高雄市長黨內初選將於月中進行民調。（圖／民進黨YT）

根據《NOWnees今日新聞》引用「山水民調」數據，其中在「政黨對比」部分，賴瑞隆對上柯志恩，賴瑞隆支持度為52.8%，柯志恩為28.8%；邱議瑩對上柯志恩，分別是52.1%和27.7%；許智傑出馬時，則是50.1%比28.5%；林岱樺對暫時，則為48.4%對25.3%。

從民調數計來看，民進黨4人對上柯志恩都勝出，領先也都有一段差距，其中賴瑞隆民調支持度最高，從該項民調數據來看，綠營4位立委在對比式下都能勝過柯志恩，其中賴瑞隆民調支持度最高；若依照民進黨直轄市長的初選辦法，最終民調第一的參選人將獲得提名權。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

至於在「黨內互比」部分，題目問到「在民進黨4位人選中，最希望哪一位擔任高雄市長？」賴瑞隆以27.2%居冠，林岱樺以22.4%排名第二，邱議瑩為20.8%，許智傑則為8.4%。進一步分析政黨傾向，無論是民進黨支持者或無政黨傾向者，賴瑞隆的支持度皆最高。

民進黨立委邱議瑩。（資料照／中天新聞）

本次調查由山水民意研究股份有限公司於2026年1月5日至6日晚間執行，調查範圍涵蓋高雄市20歲以上成人，採分層隨機抽樣住宅電話訪問，共取得1221份有效樣本；在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。數據並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，使樣本結構更貼近母體；問卷主要針對高雄市長支持度等題項進行交叉分析，成為觀察初選選情的重要依據。

