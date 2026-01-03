綠高雄市長初選政見會 許智傑：爭取南北機場接駁機復飛

民進黨立委許智傑。（許智傑辦公室提供／王千豪台北傳真）

2026高雄市長政見提名會今（3）日登場，民進黨立委許智傑在政見申論時除細數過往政績外，並提及他有一個稱號是「航空立委」，爭取高雄最多直飛航線，讓世界和高雄的觀光客、商務客，以及高價值貨運更方便，且他還要再爭取高雄機場到挑園機場的接駁機復飛，讓南部人出國更方便。

許智傑表示，他從雄中到台大機械系畢業後，在中科院做過飛彈以及IDF戰鬥機的發動機，再回來高雄師大讀完教育碩士、博士，跟其他候選人不一樣的地方，他從最基層的鳳山市民代表做起，高雄縣議員、鳳山市長到立委，在高雄服務27年，幾乎沒有週休二日，高雄城市的蛻變，他一直都在，強調「高雄需要一個有遠見、創意、行動力的市長，他是唯一有地方行政首長經驗的領導者」。

許智傑細數過往政績指出，三井百貨公司是他克服很多困難才有今天的成果，如果沒有他三井lalaport就不會到鳳山來；如果沒有他，黃埔新村就會被拆遷；另外，還有一項許多高科大校友不知道的，如果沒有他，高科大現在只有兩校合併，是他成功推動三校合併，讓高科大成為全台最大的綜合性科技大學。

許智傑說，他有一個稱號是「航空立委」，爭取高雄最多直飛航線，讓世界和高雄的觀光客、商務客，以及高價值貨運更方便，且他還要再爭取高雄機場到挑園機場的接駁機復飛，讓南部人出國更方便，不用再帶著行李南北奔波。

談及未來市政願景時，許智傑說，他希望設計一個專屬高雄的APP「AI小秘書」，將高雄的房屋道路、紅綠燈路燈、水電瓦斯管線等，都裝進APP裡面，把高雄數位化。

