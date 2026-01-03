綠高雄市長初選政見會 邱議瑩提AI創世紀把市民惜命命

（中央社記者溫貴香、林巧璉、洪學廣台北3日電）民進黨今天舉行高雄市長提名政見會，參選的黨籍立委邱議瑩今天表示，她是最能團結高雄隊的隊長，更是最能整合民進黨並戰勝柯志恩的參選人；她將啟動「AI創世紀任務」新創10萬個優質工作機會，會把市民「惜命命」。

2026民進黨高雄市長提名政見會下午舉行，4位參選人抽籤號次依序分別是立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩。

第一階段政見申論，邱議瑩表示自己已做好準備，提出完整政策規劃，也是最能團結跨黨派力量，與國民黨參選人柯志恩對決的人選。2026選舉，不但市長、里長、議員要贏、議會過半，請相信民調第一的她、是最強的母雞。

邱議瑩說，已舉辦6場政策發表會，提出數十項政見，「是率先提出政策白皮書的候選人」，更率先提出興建24小時「南星新機場」，將結合高雄港打造「30分鐘海空互轉基地」，現有小港機場將用都更方式成為多功能新創園區，迎來商業發展新契機。

邱議瑩表示，她將啟動「AI創世紀任務」，希望5年內新創10萬個優質工作機會，推動「六環六線」路網以加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距，並串聯台南、屏東，打造「大高雄30分鐘生活圈」。

如何照顧市民、讓市民安居樂業，邱議瑩說，如果當上市長，將為每名新生兒開立3萬元「希望帳戶」，並委託專業機構投資高雄的績優公司或是台灣ETF，讓孩子在18歲時，就擁有人生第一桶金。

提問階段被問到如何從民代轉換為地方首長，邱議瑩表示，她擔任立委最鮮明形象是「有夠恰（兇）」，但面對立法院議事衝突「該恰就要恰」，但為高雄、為市民，「我會把大家惜命命」。

邱議瑩強調，「我深知做什麼、就要像什麼」，她過去擔任行政院客委會副主委時，時任主委是她現在的先生李永得，李永得在多年後跟她說，一開始看到人事派令，只覺得邱議瑩是花瓶，「但是幾年後讓他刮目相看」。

面對中共可能攻擊高雄基礎設施的應變措施，邱議瑩表示，社會韌性是「重中之重」，以過去高雄應對氣爆及颱風經驗為基礎，她主張要建立完整SOP機制，並推廣至全市演練，確保市民清楚疏散路線；地方政府應與中央及軍方緊密結合，並支持中央擴大軍購案，以確保城市的外部防衛與內部穩定並重。

邱議瑩在結論時表示，高雄是市長陳其邁一生懸命、永遠心愛的故鄉。而曾經在鬼門關走過一遭、與病魔搏鬥的她，也同樣願意用生命的餘生，分分秒秒奉獻給心愛的高雄。

她表示，能否戰勝癌症是命運的偶然，當命運給了她新的人生，把生命獻給高雄，就是邱議瑩的必然。

邱議瑩強調，初選不是要互相攻擊，而是要選出最有戰力、最能在大選守住高雄的人，因為民進黨面對的對手是傷害高雄、唱衰高雄、阻擋城市進步，並且與中國唱和的國民黨。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1150103