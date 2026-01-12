綠高雄市長初選民調完成 許智傑：期待明天的好消息

即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，不過由於過程順利、進度超前，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，因此提前於10時左右結束。對此，擬參選人許智傑表示，感謝所有幫他顧電話的市民好朋友們，今晚請好好休息，期待明天的好消息。





許智傑稍早在臉書（Facebook）發文指出，「謝謝高雄市民！今晚民調訪問已經結束，十分感謝所有幫智傑在家顧電話的市民好朋友們，今晚我們就好好休息，期待明天的好消息」。

他提到，明天，就是高雄新的一個篇章，未來會為高雄繼續努力！

綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑共同競逐高雄市長初選，電話民調今晚完成後，將於明（13）日上午10時公布是否達到1200個有效樣本數，若達標，會在10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。





