綠高雄市長初選民調 她分享賴瑞隆高中學生照喊「同學加油」

綠委吳思瑤（左）今日也透過臉書分享與自己有同校之緣的賴瑞隆（右）學生照，祝福他挑戰市長初選「同學加油！」(圖擷取自吳思瑤臉書)

民進黨佈局2026縣市首長大選，民進黨指出，今日開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，今日抽出的選區為高雄市，參與初選的包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺；綠委吳思瑤今日也透過臉書分享與自己有同校之緣的賴瑞隆學生照，祝福他挑戰市長初選「同學加油！」

吳思瑤與賴瑞隆過去都曾在新北市板橋求學，是板橋莒光國小以及板橋高中的同屆學生，對此吳思瑤今(12)日在臉書分享兩人的高中學生照，要大家「猜一猜，這是誰？」一位真的沒有要選台北市長，一位認真參選高雄市長，「最後衝刺」。

她說，18歲的我們是板橋高中同學，但國小畢業紀念冊已經找不到，兩人從國小同學、高中同窗、國會助理、同梯選立委，一路當戰友，緣份真的濃得化不開，而同學比我更早挑戰市長，無比佩服也無限祝福，「同學，加油！」。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，今起進行民調抽籤，第一天由高雄打頭陣；投入高市長黨內初選的立委（依政見會順序）林岱樺、許智傑、賴瑞隆、許智傑等陣營，上午陸續公布今晚民調訊息，各自呼籲鄉親與支持者在家裡顧電話。

