綠高雄市長初選激戰！陳水扁曝「第六感」：陳其邁心中接班人是邱議瑩

記者盧素梅／台北報導

邱議瑩接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長初選競爭激烈，4位民進黨立委拚黨內市長初選出線，前行政院長蘇貞昌今（30）日下午替立委邱議瑩站台，前總統陳水扁在廣播節目中透露，自己的「第六感」很準，高雄市長陳其邁心中覺得最能接棒、延續其施政藍圖的人就是邱議瑩。不過，陳水扁的兒子陳致中上午才幫另一名立委許智傑站台，表態力挺，父子是否不同調，也令外界好奇。

民進黨高雄市長初選升溫，民進黨立委許智傑今（30）日上午舉辦「許智傑市民見面會-路竹場」，邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺；林岱樺下午舉行「大改革、護國市長 女力造勢」，而邱議瑩下午也將在鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會，前行政院長蘇貞昌也出面相挺，持續拚場、拚人氣。

廣告 廣告

另外，邱議瑩接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪也在今天上午播出，分享她延續民主榮光的市長之路。陳水扁介紹，不到25歲，邱議瑩當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。

陳水扁除了稱讚議瑩是「最強母雞」外，也透露，近期與陳其邁共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，他的第六感也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續陳其邁施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人，只是不方便公開表態。不過，陳水扁也說，自己不能代表陳其邁發言。

更多三立新聞網報導

快點記起來！2025高雄聖誕生活節就在中央公園 首波金曲卡司名單公布

高雄冬季旅展人氣超旺！麗星郵輪優惠最強棒「國旅價格搭船遊國外」

快訊／高雄三民區工廠大火！濃煙竄天如「超巨黑蕈菇」 現場畫面曝光

「毒蛋、老蛋、幽靈蛋別來」林智鴻要求蛋品上市應加強查驗、標示生產日

