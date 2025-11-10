綠高雄市長初選登記起跑 邱議瑩搶頭香領表喊：在高雄繼續事業下半場

民進黨立委邱議瑩今搶頭香選在高雄市長黨內初選登記首日上午領表，並喊出自己準備好了。（圖／林煒凱攝）

民進黨高雄市長初選登記今天（10日）起跑，立委邱議瑩搶頭香選在登記首日上午領表。邱議瑩受訪時表示，她在高雄求學、戀愛、結婚，也要在高雄繼續事業的下半場，希望未來可以跟著市長陳其邁的腳步，繼續讓高雄進步，延續高雄的榮光，「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

邱議瑩今天上午9點30分現身民進黨中央黨部領表登記初選，邱接受媒體聯訪時表示，一方面是覺得今天日子還不錯，怕明後天颱風來選區會有災情，趕緊先來登記，同時也向所有市民朋友宣示，「我已經準備好了」，到時候跟高雄一起進步，一起努力。

邱議瑩指出，她在高雄這麼多年，在高雄求學、戀愛、結婚，也要在高雄繼續事業的下半場，高雄給了她很多生命力和磨練，大家都了解高雄的苦，也經歷過傷痛，希望未來可以跟著市長陳其邁的腳步，繼續讓高雄進步，延續高雄的榮光，「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

對於陳其邁近日也稱另名潛在人選、立委許智傑「不是塑膠」，被解讀同步支持許智傑。對此，邱議瑩解釋，大家都在高雄這片土地上努力，也都曾擔任許多屆立法委員，對高雄有深刻的了解，誰才能真正整合地方、各派系，甚至整合所有支持力量，交給市民來做決定，「兄弟登山，大家一起來努力」。

邱議瑩向媒體表示，自己準備好了，「讓我們一起努力讓高雄贏」。（圖／林煒凱攝）

至於如何看國民黨主席鄭麗文追思共諜是否會影響高雄市長參選人柯志恩的選情？邱議瑩說，當台灣在跟國際和民主社會靠攏時，國民黨卻向威權致敬，連藍營內部也引起紛爭。

邱議瑩認為，鄭麗文應該對外說清楚，這是國民黨未來發展的路線嗎？那她提名的高雄市黨部主委柯志恩怎麼看，是否要延續這個路線？若確定要延續這個路線，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人路線，這個高雄市民看在眼裡應該不能接受。

完成領表後，邱議瑩向媒體表示，這應該是她有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，表示她的人生又往前跨進新的一頁，未來要持續不斷努力，讓高雄變得更好更漂亮，讓大家越來越喜歡高雄，讓國際看見高雄的美、看見高雄的城市力量。



