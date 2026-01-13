綠高雄市長初選落幕 陳其邁期許賴瑞隆贏大選

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）民進黨高雄市長初選落幕，高雄市長陳其邁今天說，初選難免競爭，更重要是選後能團結一致；恭喜民進黨籍立委賴瑞隆，大選在即，如何提好願景讓市民有感很重要，期許繼續加油。

民主進步黨稍早公布初選民意調查結果，民進黨籍立法委員邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺決戰，與中國國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。

陳其邁下午在高雄市政府接受媒體聯訪表示，初選過程中4人展現君子之爭，讓初選獲圓滿結果，希望年底大選，4人與民進黨團結合作，延續民進黨執政價值，一起為高雄努力，這是所有民進黨支持者共同期待。

他說，大選在即，如何提好願景，讓市民感同身受，能再認同民進黨執政進步價值非常重要，期許賴瑞隆繼續加油贏得大選。

此外，民進黨高雄市黨部主任委員黃文益透過新聞稿表示，初選目的非造成分裂，而是透過民主程序，凝聚最大共識。初選結果出爐後最重要是團結，黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，共同面對接下來的選戰。

黃文益說，未來選戰還包括高雄市議員及里長，據民進黨中央初選時程推估，春節後將進入各區議員初選民調工作，黨部將與市長參選人、議員參選人及基層里長緊密合作，共同爭取最大勝利。（編輯：李明宗）1150113