綠高雄市長初選賴瑞隆出線 藍挖「黑歷史」酸：別再電梯堵柯志恩

民進黨今天（13日）公布高雄市長初選結果，由立委賴瑞隆出線。對此，國民黨高雄市議員許采蓁表示，希望接下來民進黨能來一場公平公正的選舉，也提醒賴瑞隆不要再去電梯堵柯志恩了；國民黨高雄市議員邱于軒也說，「這種電梯前堵人對嗆的事情，大可不必！」

柯志恩、賴瑞隆過去在立院相遇時，曾爆發激烈爭執。（圖／中天新聞）

許采蓁表示，回想初選的過程裡，賴瑞隆失態把柯志恩堵在電梯口、孩子發生校園衝突爭議拖拖拉拉超過一個月處理不好，直到對方家長跟媒體投訴才淚灑螢光幕前，整個初選過程，賴瑞隆的表現就像一齣鬧劇，不知道現在初選結束後，鬧劇會不會跟著結束。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

許采蓁指出，今天公告的民調看來也很詭異，每位候選人都刻意做出跟柯志恩極大的差距，完全和主流媒體的民調不符，擺明是為了打擊政治對手做出的自high式民調。用自high式民調讓有爭議的人選出線，加上他過去的行徑，只怕接下來是更大的鬧劇開始，「我只希望，接下來的選舉，不要再看到用奧步打擊柯志恩，民進黨能來一場公平公正的選舉，也提醒賴瑞隆不要再去電梯堵柯老師了。」

柯志恩。（圖／中天新聞）

邱于軒也在臉書PO出之前賴瑞隆與柯志恩爭執的照片，並表示，不意外就是賴瑞隆委員出線，但還是期待2026的高雄市長選戰是個君子之爭，「這種電梯前堵人對嗆的事情，大可不必！」

