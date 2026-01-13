綠高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺：全力支持

（中央社記者林巧璉高雄13日電）民進黨高雄市長初選民調由立法委員賴瑞隆勝出，競爭對手林岱樺今天表示，全力支持黨提名人選，團結對外打贏2026，讓高雄持續前進；只要制度公平正當，就沒脫黨、分裂選項。

民主進步黨稍早公布初選民意調查結果，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺決戰，與中國國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。

林岱樺透過新聞稿表示，初選結果不改服務高雄初心與承諾，參與初選就尊重制度與遵從黨規則，將以同樣態度面對結果，以具體行動協助整合。

「將盡速致電並拜會獲提名同志」，林岱樺說，感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，也將提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，呼籲支持者把心與力量放在一起。

她說，選舉或有遺憾，但不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」呼籲各界團結支持黨提名人，高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待更好的產業、照顧及城市治理，不是內耗。

林岱樺表示，將以立委身分持續爭取高雄建設與資源，並帶政見會提出的方向進立法院與中央決策體系，協助高雄持續深化產業升級、城市安全韌性與照顧政策，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。（編輯：李明宗）1150113