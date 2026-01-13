綠高雄市長初選賴瑞隆勝出 邱議瑩：謙卑接受

（中央社記者洪學廣高雄13日電）民主進步黨高雄市長初選民意調查由立法委員賴瑞隆勝出，競爭對手邱議瑩今天說，已盡自己最大努力，但結果不盡人意，須很謙卑接受初選結果，未來還是會「一生懸命」奉獻高雄。

民進黨稍早公布初選民調結果，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺決戰，與中國國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。

邱議瑩中午接受媒體聯訪表示，對初選結果只能接受，第一時間有接到賴瑞隆電話，也恭喜對方。未來高雄還是要持續走下去與持續進步、努力，唯有團結及大家同心協力，才能讓高雄越來越好。

廣告 廣告

她說，未來與高雄「就像我說的一生懸命」，一生奉獻高雄，還是會持續在高雄與大家努力，再次謝謝所有一起走過這段路的夥伴們，未來還需大家多多指教，繼續為高雄努力，讓高雄繼續贏。

邱議瑩也透過社群網站臉書（Facebook）表示，誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家已盡最大努力。恭喜賴瑞隆，感謝許智傑與林岱樺，「我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。」（編輯：李明宗）1150113