綠高雄市長初選賴瑞隆勝 柯志恩：終於知道對手是誰

（中央社記者劉冠廷台北13日電）民進黨高雄市長初選結果今天出爐，由立委賴瑞隆勝出。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，終於知道對手是誰，恭喜賴瑞隆。3月她會提出一連串政見，因為市民最需要的，不是誰的錢多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見。

民進黨上午公布2026年高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出。民進黨預定21日召開中執會，正式提名。

日前已獲國民黨提名參選高雄市長的國民黨立委柯志恩受訪表示，結果在她的意料之中，恭喜賴瑞隆，未來就是她與賴瑞隆的決戰，甚至可以說是她跟新潮流的決戰。她會以人民為靠山，透過不同的政見、行為獲得民眾認同，開始展開一場君子之爭

針對國民黨中央給的資源是否足夠，柯志恩說，黨中央黨產被凍結，參選人很早之前就是靠自己，但資源是一回事，也不是只有有錢才能夠辦事，未來在有限的資源下，會提出讓民眾認同的政見以及活動，這是唯一可以靠的底氣。資源比不上，但比人氣、底氣，她絕對有辦法達到最後的勝利。

柯志恩也說，她今天很輕鬆，終於知道對手是誰了，終於可以讓高雄的市容裡，剩下2個不同人的看板。談到選戰節奏，柯志恩表示，農曆年後會重新調整，3月時會提出一連串政見。

柯志恩強調，市民最需要的不是誰的錢多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，讓市民有感。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1150113