綠高雄市長初選電話民調展開！林岱樺剃短髮自勉當「櫻木花道」

林岱樺在高雄市長初選民調決戰前剃短髮現身明志。 圖：林岱樺臉書

[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選電話民調今晚由高雄市打頭陣，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺決戰。林岱樺今日貼出掃街畫面，再次剃短髮，並以灌籃高手主角櫻木花道自我勉勵。

林岱樺昨天以短髮現身，她強調短髮造型對自己來說很清爽，也很像現在內心的態度：為高雄，要更強，而且清白不變、決心更堅定！

林岱樺舉例，就像《灌籃高手》櫻木花道剃短髮，「歸零再上場」的態度：少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。

林岱樺強調，自己會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。面對影射與操作，不隨風起舞，只用事實與制度回應，把心力放在市政願景與基層服務。

