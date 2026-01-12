綠高雄市長初選4強對決 謝寒冰預言最終結局：柯志恩得全力以赴

民進黨2026高雄市長黨內初選，今（12）晚將進行電話民調，本次一共有4人競爭，上週六日也都進行最後的掃街和拜票。對此，資深媒體人謝寒冰預測，邱議瑩雖獲多名大咖支持，看起來贏面較大，但最重要的還是民進黨中央的態度。謝寒冰也直言，無論最後誰出線，國民黨參選人柯志恩都不好打。

民進黨2026高雄市長初選一共有立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺角逐。（圖／民進黨YT）

謝寒冰昨日在政論節目《新聞大白話》表示，目前的態勢很明顯，其中邱議瑩獲得前總統蔡英文、現任市長陳其邁支持，賴瑞隆則是傳聞有總統賴清德力挺，至於許智傑是沒啥人支持，林岱樺也處於同樣沒人理的孤鳥態勢。

究竟誰能代表出線？謝寒冰直言，「民進黨中央的態度很重要」，以目前情況來看，就是英系、蘇系跟新潮流的對決，就看誰會贏；謝寒冰提到，除了蔡英文和陳其邁之外，前總統陳水扁、前閣揆蘇貞昌等人也都支持邱議瑩，使得邱議瑩看面比較大，但謝寒冰再次強調，民進黨中央的態度很重要。

謝寒冰還說，儘管林岱樺雖然一直主打自己遭司法迫害，但她的聲勢已不如剛開始那麼強，因此最後要出線的機率不高。

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

謝寒冰認為，無論民進黨最後是誰出線，對於柯志恩而言都不好打，畢竟高雄是民進黨的本命區，柯志恩若想勝出就得全力以赴。

民進黨將於今晚展開電話民調。此次參與高雄市長初選的四位現任立法委員分別為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺，四人近期皆積極舉辦造勢活動，爭取選民支持。民調結果將直接決定誰能代表民進黨角逐下屆高雄市長寶座，延續綠色執政。

國民黨高雄市長提名人柯志恩。（資料照／中天新聞）

至於民調時間，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，若達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

