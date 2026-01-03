綠高雄市長初選4強過招！脫黨話題成焦點

▲民進黨今舉行2026高雄市長提名政見會，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑會前合影。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑齊聚一堂、正面交鋒。在政見會上，四人闡述政績、端出「政策牛肉」，相較於台南初選政見會「刀光劍影」，高雄的政見會各方表現客氣，火藥味較少，彼此較少直接攻訐；此外，外界關切初選後是否團結一事，邱議瑩、許智傑與賴瑞隆皆強調團結，林岱樺卻在提問環節時未允諾，直到會後媒體詢問下，才強調只要制度公平，就沒有脫黨參選選項。

民進黨2026高雄市長提名政見會今天下午舉行，政見發表會採用「申論、提問、結論」的形式進行。

被排在第一棒的林岱樺，帶著與平時不同的細框眼鏡與時尚套裝登台，一一闡述政績及願景，看得出來相當戰戰兢兢，「念稿」發言明顯，也時不時搭配手勢，讓其有所氣勢；她強調，過去一年來，已遭受許多打壓與考驗，甚至形容她如同「死過一次、劫後餘生」，但正是因為禁得起千錘百鍊，今日才能站在台上侃侃而談市政願景，強調她是打不倒的高雄女兒。

▲林岱樺出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

接續，許智傑穿著藍色西裝登台，一開始就大開金嗓，高歌樂團滅火器的《高雄驛起飛》，舒緩政見會緊張的氣息；許智傑表示，將拋出「教育三支箭」、「AI教育普及化」、雙語教學深化、以及品德感恩教育等，期盼可以增加青年的國際競爭力，同時誓言將打造「科技、經濟、魅力、歡喜」的AI首都。

▲高雄市長初選開嗓，許智傑自曝「座談會很常唱」。（圖／記者葉政勳攝）

第三棒的賴瑞隆，同樣穿著藍色西裝上場，並搭上妻子替他準備的領巾幸運小物。他強調，「今天當選，明天馬上可以上工」，同時提出「大亞灣計畫」，將把205兵工廠用地改為大巨蛋及森林公園等規劃。

賴瑞隆指出，其他3位參選人都是民進黨內的優秀人才、是戰友，真正對手是國民黨立委柯志恩，柯志恩提出「台北首都加3%」的惡修財劃法版本，導致高雄與中南部縣市不利結果，因此守住高雄更加重要。

▲賴瑞隆出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

最後一棒的邱議瑩則身穿黃色西裝，特別別上「Keep Taiwan」徽章上台，她強調，她雖然無派系，但不是孤鳥，最能團結高雄隊，而在初選後，也最能整合民進黨，並在大選中帶領民進黨戰勝國民黨的候選人，「請相信民調第一的我，是最強的母雞，最能帶領高雄贏得大滿貫」。

▲邱議瑩出席政見會。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

在提問階段時，提問人陳敏鳳關切初選失利，是否脫黨參選等問題，邱議瑩、許智傑與賴瑞隆均表示，初選若落選，就是全力支持勝出的候選人，不過，林岱樺在3分鐘回答提問時，並未回答是否脫黨參選議題。

對於林岱樺的未表態，引起媒體關切，並於會後記者會上追問，林岱樺才回應，團結不是一句話、是一個結果，不會脫黨參選是一定的，「只要初選制度公平，就沒有脫黨參選的選項」，現在就是照程序走，今天的政見會也是一個公平制度的步驟。

事實上，與火藥味十足的台南初選政見會相比，今日高雄場的氣氛顯得相對溫和，雖然參選人各自重申「民調第一」，但彼此間展現高度克制，不僅未見激烈的對立攻擊，甚至大方稱讚對手的優點，力求營造選後團結的形象。

席間唯一的弦外之音，是林岱樺意有所指地暗諷賴瑞隆，把重大建設的功勞全攬在自己身上，「真正讓黃色小鴨游進愛河的功臣，並非個人，而是那些在烈日下辛勤揮汗的基層公務員」，而這段話也成政見會上的焦點之一。

